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Posted 4 марта, 16:00

Published 4 марта, 16:00

Modified 4 марта, 16:02

Updated 4 марта, 16:02

Жительница Белоярского района предстанет перед судом за убийство мужа

Зарезала под бой курантов: свердловчанку будут судить за новогоднюю расправу с мужем

4 марта 2025, 16:00
Фото: 1MI.

Жительница Белоярского района предстанет перед судом за убийство мужа

Пожилую свердловчанку, которая в пылу ссоры расправилась с супругом, будут судить в Белоярском районе.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней пенсионерки из Белоярского района. местная жительница обвиняется в убийстве своего мужа. Драка с поножовщиной произошла в новогоднюю ночь, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Супруги серьезно поругались во время застолья. В пылу ссоры пьяный мужчина ударил свою жену. В ответ та схватилась кухонный нож и ударила супруга в грудь. Мужчина умер сразу же.

В ходе следствия правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Также была назначена судмедэкспертиза.

Дело об убийстве в новогоднюю ночь ушло в суд.

Отметим, что ранее суд в Новоуральске пересмотрел приговор другой женщине, осужденной за смерть сына.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Убийство#Криминал#Расследование#Белоярский#Екатеринбург
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