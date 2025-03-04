Зарезала под бой курантов: свердловчанку будут судить за новогоднюю расправу с мужем

Posted 4 марта, 16:00
Published 4 марта, 16:00
Modified 4 марта, 16:02
Updated 4 марта, 16:02
Завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летней пенсионерки из Белоярского района. местная жительница обвиняется в убийстве своего мужа. Драка с поножовщиной произошла в новогоднюю ночь, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.
Супруги серьезно поругались во время застолья. В пылу ссоры пьяный мужчина ударил свою жену. В ответ та схватилась кухонный нож и ударила супруга в грудь. Мужчина умер сразу же.
В ходе следствия правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. Также была назначена судмедэкспертиза.
Дело об убийстве в новогоднюю ночь ушло в суд.
Отметим, что ранее суд в Новоуральске пересмотрел приговор другой женщине, осужденной за смерть сына.