«Здесь не отделаться оценкой»: доцент УрФУ предложил новый способ борьбы с буллингом

По словам Муслумова, простая система оценивания поведения учеников, будь то пятерки или четверки, не способна искоренить проблему. Он утверждает, что гораздо эффективнее было бы организовать детей таким образом, чтобы они могли заниматься коллективными проектами и развивать социальные навыки, а не оставаться предоставленными самим себе, когда агрессия становится привычным способом взаимодействия.