«Здесь не отделаться оценкой»: доцент УрФУ предложил новый способ борьбы с буллингом

Posted 4 марта, 13:02
Published 4 марта, 13:02
Modified 4 марта, 13:04
Updated 4 марта, 13:04
Доцент кафедры педагогики и психологии екатеринбургского университета УрФУ Рустам Муслумов в эфире 4 канала выступил с предложением кардинально пересмотреть подход к борьбе с буллингом в образовательных учреждениях. Он высказал мнение, что снижение оценки за поведение — недостаточно действенная мера.
По словам Муслумова, простая система оценивания поведения учеников, будь то пятерки или четверки, не способна искоренить проблему. Он утверждает, что гораздо эффективнее было бы организовать детей таким образом, чтобы они могли заниматься коллективными проектами и развивать социальные навыки, а не оставаться предоставленными самим себе, когда агрессия становится привычным способом взаимодействия.
Кроме того эксперт подчеркнул, что когда дети остаются без присмотра, они нередко начинают действовать сообща против тех, кто слабее их. Поэтому Муслумов предлагает заставить нарушителей столкнуться с реальными последствиями своих действий. Важно также создать атмосферу, где любая форма агрессии встречает сопротивление и адекватную реакцию со стороны взрослых.
Ранее Глава департамента образования Екатеринбурга высказалась о нецелесообразности оценок за поведение.