Жительнице Новоуральска изменен приговор по делу о смерти ее сына

Posted 4 марта, 10:20
Published 4 марта, 10:20
Modified 4 марта, 10:22
Updated 4 марта, 10:22
Во время подключения газового баллона к плите случилась утечка газа, вследствие чего в доме начался пожар. В этот момент дома находились женщина, четверо ее детей и подруга ее старшего сына.
Спастись смогли все, кроме семилетнего мальчика, который остался на втором этаже. Он скончался из-за отравления угарным газом. В отношении свердловчанки было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Во время судебного заседания горожанка утверждала, что происшествие случилось не из-за нее, а из-за неисправности газового оборудования. Однако в декабре 2024 года суд назначил ей условно 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработка и с испытательным сроком 8 месяцев.
После вынесения приговора прокуратура подала апелляцию. Рассмотрев обращение, суд заменил женщине условный срок на реальный. Также она должна выплатить 300 тысяч рублей бывшему мужу в качестве компенсации.
Напомним, в декабре 2024 года в Талицком районе местная жительница затопила печь в частном доме и оставила ее открытой. Рядом с печкой находилась кроватка, в которой лежал ее сын. Когда женщина вышла из дома, в доме начался пожар, в котором погиб ребенок.