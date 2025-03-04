Жительнице Новоуральска изменен приговор по делу о смерти ее сына

Напомним, в декабре 2024 года в Талицком районе местная жительница затопила печь в частном доме и оставила ее открытой. Рядом с печкой находилась кроватка, в которой лежал ее сын. Когда женщина вышла из дома, в доме начался пожар, в котором погиб ребенок.