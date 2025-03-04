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Posted 4 марта, 07:06

Published 4 марта, 07:06

Modified 4 марта, 07:07

Updated 4 марта, 07:07

В Алапаевске дело об убийстве двух котов направлено в суд

Жизнь за еду. В Свердловской области направлено в суд дело живодера

4 марта 2025, 07:06
Фото: 1MI.

В Алапаевске дело об убийстве двух котов направлено в суд

В суд направлено дело, которое расследовалось в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве двух котов, которые съели его ужин.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, вся доказательная база была собрана. После этого дело в трех томах направили в суд. За такое преступление возможно наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Во время следствия обвиняемый свою вину признал. Он раскаялся в своем поступке. Пока мужчина находится на свободе. Он под подпиской о невыезде.

Напомним, мужчина в Алапаевске устроил жестокую расправу над двумя котами. Все происходящее снимал на видео 16-летний знакомый обвиняемого. Сам же мужчина бил и пинал животных, а в самом конце убил. Тела котов обвиняемый выбросил.

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#Ирина Кирилова#Алапаевск#Свердловская область#Животные#Суд#Криминал#Расследование#Живодер#Екатеринбург#Издевательство
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