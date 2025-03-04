Жизнь за еду. В Свердловской области направлено в суд дело живодера

Posted 4 марта, 07:06
Published 4 марта, 07:06
Modified 4 марта, 07:07
Updated 4 марта, 07:07
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, вся доказательная база была собрана. После этого дело в трех томах направили в суд. За такое преступление возможно наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Во время следствия обвиняемый свою вину признал. Он раскаялся в своем поступке. Пока мужчина находится на свободе. Он под подпиской о невыезде.
Напомним, мужчина в Алапаевске устроил жестокую расправу над двумя котами. Все происходящее снимал на видео 16-летний знакомый обвиняемого. Сам же мужчина бил и пинал животных, а в самом конце убил. Тела котов обвиняемый выбросил.