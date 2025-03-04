Звание «Почетный гражданин города» будет присвоено свердловским участникам ВОВ

Posted 4 марта, 11:07
Published 4 марта, 11:07
Modified 4 марта, 11:09
Updated 4 марта, 11:09
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отметить заслуги участников Великой Отечественной войны и удостоить их титула «Почетный гражданин города». Такой титул позволит пенсионерам получать дополнительные привилегии. Например безвозмездное посещение развлекательных мероприятий, осуществляемых местными властями, сообщила «Областная газета».
Почетными гражданами уже стали ветераны из Арамильского, Рефтинского ГО, а также в МО Сухой Лог, Верхотурский, Качканарский, Пышминский, Североуральский и Тавдинский.
Далее награждены могут быть участники ВОВ, живущие Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Ревде, Реже, Талице и других частях области.