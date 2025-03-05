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Posted 5 марта, 15:48

Published 5 марта, 15:48

Modified 5 марта, 15:50

Updated 5 марта, 15:50

В Каменске-Уральском задержан 15-летний водитель без прав

15-летний свердловчанин разъезжал на машине матери и заработал крупный штраф

5 марта 2025, 15:48
Фото: 1MI.

В Каменске-Уральском задержан 15-летний водитель без прав

В Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 15-летний подросток. Инцидент произошел в районе улицы Исетской.

Автоинспекторы заметили автомобиль «Лада Калина», который вызвал подозрения. При проверке выяснилось, что за рулем находится несовершеннолетний — 15-летний подросток. На место происшествия были вызваны его родители, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Правоохранители отстранили юношу от управления транспортным средством. Выяснилось, что отец подростка ранее уже попадал под административную ответственность за аналогичное нарушение в декабре 2024 года — передачу автомобиля лицу, не имеющему права управления.

По факту инцидента мать подростка была привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Ей предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении обоих родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за ребенком в части соблюдения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортными средствами возможно только после прохождения обучения в автошколе, сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения. Нарушение этих норм может повлечь серьезные последствия как для несовершеннолетних, так и для их родителей.

Ранее жителя Асбеста лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Каменск-Уральский#Штраф#Административная ответственность#ГАИ#Ответственность#Вождение#Родители#Несовершеннолетний#Правила дорожного движения#Екатеринбург
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