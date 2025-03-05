15-летний свердловчанин разъезжал на машине матери и заработал крупный штраф

По факту инцидента мать подростка была привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Ей предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении обоих родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за ребенком в части соблюдения правил дорожного движения.