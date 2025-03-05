15-летний свердловчанин разъезжал на машине матери и заработал крупный штраф

Posted 5 марта, 15:48
Published 5 марта, 15:48
Modified 5 марта, 15:50
Updated 5 марта, 15:50
Автоинспекторы заметили автомобиль «Лада Калина», который вызвал подозрения. При проверке выяснилось, что за рулем находится несовершеннолетний — 15-летний подросток. На место происшествия были вызваны его родители, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Правоохранители отстранили юношу от управления транспортным средством. Выяснилось, что отец подростка ранее уже попадал под административную ответственность за аналогичное нарушение в декабре 2024 года — передачу автомобиля лицу, не имеющему права управления.
По факту инцидента мать подростка была привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Ей предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении обоих родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и контролю за ребенком в части соблюдения правил дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортными средствами возможно только после прохождения обучения в автошколе, сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения. Нарушение этих норм может повлечь серьезные последствия как для несовершеннолетних, так и для их родителей.