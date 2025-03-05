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Posted 5 марта, 08:34

Published 5 марта, 08:34

Modified 5 марта, 08:36

Updated 5 марта, 08:36

18 интернет-аптек в Свердловской области работают без лицензии

18 интернет-аптек в Свердловской области работают без лицензии

5 марта 2025, 08:34
Фото: 1MI.
Специалисты во время проверки выяснили, что 18 интернет-аптек в Свердловской области существовали без лицензии.

Сообщается, что аптеки торговали ветеринарными препаратами, не имея для этого специального документа, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Данные о сайтах, которые работали с нарушениями, были отправлены в Роскомнадзор. Предприниматели, которым принадлежат интернет-аптеки, получили предупреждения с требованием устранить нарушения.

Напомним, в одной из больниц Верхней Пышмы на месяц закрылась стоматология из-за антисанитарных условий.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Интернет#Предприниматели#Россельхознадзор#Нарушения#Лицензия#Екатеринбург#Аптеки
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