18 интернет-аптек в Свердловской области работают без лицензии

Posted 5 марта, 08:34
Published 5 марта, 08:34
Modified 5 марта, 08:36
Updated 5 марта, 08:36
Сообщается, что аптеки торговали ветеринарными препаратами, не имея для этого специального документа, рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Данные о сайтах, которые работали с нарушениями, были отправлены в Роскомнадзор. Предприниматели, которым принадлежат интернет-аптеки, получили предупреждения с требованием устранить нарушения.
Напомним, в одной из больниц Верхней Пышмы на месяц закрылась стоматология из-за антисанитарных условий.