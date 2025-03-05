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Posted 5 марта, 11:49

Published 5 марта, 11:49

Modified 5 марта, 11:51

Updated 5 марта, 11:51

54 класса в Екатеринбурге закрыты на карантин из-за ОРВИ

54 класса в Екатеринбурге закрыты на карантин из-за ОРВИ

5 марта 2025, 11:49
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге несколько десятков классов отправили на карантин из-за вспышки вирусной инфекции.

Сообщается, что за последнюю неделю в городе стало на 300 болеющих школьников больше. Всего сейчас на больничном находятся 585 детей, рассказали в пресс-службе администрации города.

Также вирусной инфекцией болеют около 440 детей дошкольного возраста: 51 группа в детских садах отправлена на карантин. В конце февраля было всего зарегистрировано около 40 тысяч случаев заболевания среди жителей Свердловской области.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге из-за вспышки ОРВИ закрылись на карантин 59 групп в детских садах.

В Свердловской области растет число заболеваний ОРВИ
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Здоровье#Школьники#Школа#Заболеваемость#ОРВИ#Дошкольники#Карантин#Екатеринбург
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