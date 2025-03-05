54 класса в Екатеринбурге закрыты на карантин из-за ОРВИ

Posted 5 марта, 11:49
Published 5 марта, 11:49
Modified 5 марта, 11:51
Updated 5 марта, 11:51
Сообщается, что за последнюю неделю в городе стало на 300 болеющих школьников больше. Всего сейчас на больничном находятся 585 детей, рассказали в пресс-службе администрации города.
Также вирусной инфекцией болеют около 440 детей дошкольного возраста: 51 группа в детских садах отправлена на карантин. В конце февраля было всего зарегистрировано около 40 тысяч случаев заболевания среди жителей Свердловской области.
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге из-за вспышки ОРВИ закрылись на карантин 59 групп в детских садах.