8-летнего мальчика разыскивают почти сутки в Екатеринбурге

Posted 5 марта, 03:50
Published 5 марта, 03:50
Modified 5 марта, 03:52
Updated 5 марта, 03:52
Рост мальчика составляет 140 см. Его цвет волос темный, а глаза серо-зеленого цвета. Ребенок в момент исчезновения был одет в синюю шапку, зеленую куртку и черные штаны. также на нем были синие сапоги.
С собой у мальчика был черный рюкзак, сообщили в поисковом отряде.
Напомним, 26 февраля под Екатеринбургом пропала 19-летняя девушка. Куда она могла уйти — неизвестно. О ее местонахождении на момент публикации не известно.