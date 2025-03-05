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Posted 5 марта, 03:50

Published 5 марта, 03:50

Modified 5 марта, 03:52

Updated 5 марта, 03:52

В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик

8-летнего мальчика разыскивают почти сутки в Екатеринбурге

5 марта 2025, 03:50
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге пропал 8-летний мальчик

Худощавый восьмилетний мальчик пропал в Екатеринбурге 4 марта. Его поисками занимаются полиция и волонтеры отряда «Прорыв».

Рост мальчика составляет 140 см. Его цвет волос темный, а глаза серо-зеленого цвета. Ребенок в момент исчезновения был одет в синюю шапку, зеленую куртку и черные штаны. также на нем были синие сапоги.

С собой у мальчика был черный рюкзак, сообщили в поисковом отряде.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Напомним, 26 февраля под Екатеринбургом пропала 19-летняя девушка. Куда она могла уйти — неизвестно. О ее местонахождении на момент публикации не известно.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Поиск#Школа#Розыск#Пропавшие#Екатеринбург
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