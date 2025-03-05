Безопасность усилится на мероприятиях ко Дню Победы в Свердловской области

Posted 5 марта, 15:13
Published 5 марта, 15:13
Modified 5 марта, 15:15
Updated 5 марта, 15:15
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед властями региона важную задачу — повышение уровня безопасности на всех массовых мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Эту информацию опубликовали на официальном сайте правительства Свердловской области.
Глава региона подчеркнул, что меры предосторожности, применявшиеся ранее, продемонстрировали высокую эффективность. Однако, учитывая современные риски, в этом году необходимо предпринять дополнительные шаги. Особое внимание уделяется мероприятиям, в которых участвуют ветераны, поскольку именно они являются символом победы и заслуживают особой заботы и защиты.
Кроме того, глава региона распорядился повысить уровень безопасности транспортных объектов, включая вокзалы и автомобильные дороги. Это решение направлено на создание максимальной безопасной среды для жителей и гостей города в период проведения праздничных мероприятий.
Кроме вопросов безопасности, на повестке дня также стоял вопрос подготовки детских лагерей к летнему сезону. По словам Евгения Куйвашева, около 1 300 организаций будут задействованы в организации детского отдыха, и задача властей — гарантировать безопасность каждого ребенка.