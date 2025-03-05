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Posted 5 марта, 15:13

Published 5 марта, 15:13

Modified 5 марта, 15:15

Updated 5 марта, 15:15

В Свердловской области усилят безопасность на вокзалах, дорогах, детских лагерях

Безопасность усилится на мероприятиях ко Дню Победы в Свердловской области

5 марта 2025, 15:13
Фото: Официальный сайт правительства Свердловской области.

В Свердловской области усилят безопасность на вокзалах, дорогах, детских лагерях

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, и повысить антитеррористическую защищенность транспортной инфраструктуры.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед властями региона важную задачу — повышение уровня безопасности на всех массовых мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Эту информацию опубликовали на официальном сайте правительства Свердловской области.

Глава региона подчеркнул, что меры предосторожности, применявшиеся ранее, продемонстрировали высокую эффективность. Однако, учитывая современные риски, в этом году необходимо предпринять дополнительные шаги. Особое внимание уделяется мероприятиям, в которых участвуют ветераны, поскольку именно они являются символом победы и заслуживают особой заботы и защиты.

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Кроме того, глава региона распорядился повысить уровень безопасности транспортных объектов, включая вокзалы и автомобильные дороги. Это решение направлено на создание максимальной безопасной среды для жителей и гостей города в период проведения праздничных мероприятий.

Кроме вопросов безопасности, на повестке дня также стоял вопрос подготовки детских лагерей к летнему сезону. По словам Евгения Куйвашева, около 1 300 организаций будут задействованы в организации детского отдыха, и задача властей — гарантировать безопасность каждого ребенка.

Ранее в метро в Екатеринбурге ФСБ устроила учения против террористов.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Ветераны#Безопасность#Евгений Куйвашев#Терроризм#Мероприятия#Антитеррористические меры#Антитеррор#Екатеринбург#80-летие Победы
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