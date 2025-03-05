Безопасность усилится на мероприятиях ко Дню Победы в Свердловской области

Глава региона подчеркнул, что меры предосторожности, применявшиеся ранее, продемонстрировали высокую эффективность. Однако, учитывая современные риски, в этом году необходимо предпринять дополнительные шаги. Особое внимание уделяется мероприятиям, в которых участвуют ветераны, поскольку именно они являются символом победы и заслуживают особой заботы и защиты.