tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 16:24

Published 5 марта, 16:24

Modified 5 марта, 16:26

Updated 5 марта, 16:26

Иммунолог Волчков рассказал, опасен ли вирус денге для Свердловской области

Боится ли лихорадка денге уральских морозов — мнение иммунолога

5 марта 2025, 16:24
Фото: Изображение Midjourney.

Иммунолог Волчков рассказал, опасен ли вирус денге для Свердловской области

В Свердловской области нет условий для распространения лихорадки денге, заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков. Угроза связана с отсутствием переносчиков вируса — комаров особого вида.

В теории человек может заразиться от человека через кровь, но вероятность этого крайне мала. Тем не менее, Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией, так как риск завоза вируса из тропических стран высок, отметил Волчков в беседе с URA.RU.

При легком протекании лихорадки денге у заболевшего температура у человека повышается до высоких значений, присутствует слабость и ломота в теле. Тошнота, рвота и головная боль встречаются реже. В тяжелых же случаях, когда болезнь переходит в геморрагическую форму, повреждаются сосуды — происходят множественные внутренние кровоизлияния.

Смертность при правильном лечении составляет около 1%, но при неправильной терапии этот показатель возрастает до 30%. Симптомы лихорадки денге могут быть схожи с малярией, поэтому важно своевременно обращаться к врачу.

Павел Волчков рекомендует свердловчанам, вернувшимся из тропиков или субтропиков, немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов недомогания. Это может быть не только лихорадка денге, но и другие инфекции — например, малярия.

В 2024 году в мире зарегистрировано 14 миллионов случаев заболевания лихорадкой денге. Вирус широко распространен в странах Азии, тропической Африке. Встречается опасная инфекция и в Северной Америке — случаи заражения нередко выявляют в Мексике.

На данный момент специфического лекарства против лихорадки денге не существует. Разработаны две вакцины — от компаний Sanofi и Takeda, однако их внедрение сталкивается с трудностями. Основные проблемы связаны с эффективностью препаратов, побочными эффектами и финансовой доступностью.

Хотя лихорадка денге не представляет непосредственной угрозы для жителей Свердловской области, туристам следует быть осторожными при поездках в тропические страны, предупредил Волчков. При малейших признаках недомогания после возвращения необходимо обратиться к врачу.

В Екатеринбурге из-за распространения ОРВИ на карантин закрываются детские сады и школы.

Метапневмовирус 2025 в Свердловской области: симптомы, диагностика и лечение
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИНарушения в организации питания нашли в школах Свердловской областиВрачи рассказали, есть ли зараженные лихорадкой денге в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Вакцины#Екатеринбург#Лихорадка Денге#Павел Волчков#Тропические страны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика