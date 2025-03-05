Боится ли лихорадка денге уральских морозов — мнение иммунолога

Posted 5 марта, 16:24
Published 5 марта, 16:24
Modified 5 марта, 16:26
Updated 5 марта, 16:26
В теории человек может заразиться от человека через кровь, но вероятность этого крайне мала. Тем не менее, Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией, так как риск завоза вируса из тропических стран высок, отметил Волчков в беседе с URA.RU.
При легком протекании лихорадки денге у заболевшего температура у человека повышается до высоких значений, присутствует слабость и ломота в теле. Тошнота, рвота и головная боль встречаются реже. В тяжелых же случаях, когда болезнь переходит в геморрагическую форму, повреждаются сосуды — происходят множественные внутренние кровоизлияния.
Смертность при правильном лечении составляет около 1%, но при неправильной терапии этот показатель возрастает до 30%. Симптомы лихорадки денге могут быть схожи с малярией, поэтому важно своевременно обращаться к врачу.
Павел Волчков рекомендует свердловчанам, вернувшимся из тропиков или субтропиков, немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов недомогания. Это может быть не только лихорадка денге, но и другие инфекции — например, малярия.
В 2024 году в мире зарегистрировано 14 миллионов случаев заболевания лихорадкой денге. Вирус широко распространен в странах Азии, тропической Африке. Встречается опасная инфекция и в Северной Америке — случаи заражения нередко выявляют в Мексике.
На данный момент специфического лекарства против лихорадки денге не существует. Разработаны две вакцины — от компаний Sanofi и Takeda, однако их внедрение сталкивается с трудностями. Основные проблемы связаны с эффективностью препаратов, побочными эффектами и финансовой доступностью.
Хотя лихорадка денге не представляет непосредственной угрозы для жителей Свердловской области, туристам следует быть осторожными при поездках в тропические страны, предупредил Волчков. При малейших признаках недомогания после возвращения необходимо обратиться к врачу.