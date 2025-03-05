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Posted 5 марта, 09:54

Published 5 марта, 09:54

Modified 5 марта, 09:56

Updated 5 марта, 09:56

Больница в Нижней Туре выплатила огромную задолженность по госконтрактам

Больница в Нижней Туре выплатила огромную задолженность по госконтрактам

5 марта 2025, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
Больница в Нижней Туре задолжала более двух миллионов рублей предпринимателям, с которыми заключила контракты.

Некоторые время назад руководство медучреждения заключило с предпринимателями контракты о закупках. Бизнесмены выполнили свои обязательства, однако денег от больницы они не получили, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим прокуратура провела проверку и внесла представление организации о том, что руководство должно погасить образовавшийся долг, размер которого превысил два миллиона рублей. Также главного бухгалтера привлекли к административной ответственности.

Вскоре задолженность была полностью погашена.

Напомним, предприятие в Тавде выплатит своим сотрудникам долги по зарплате, которая не выплачивалась два месяца.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Больница#Прокуратура#Задолженность#Закупки#Нижняя Тура#Екатеринбург#Госконтракты
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