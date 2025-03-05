Больница в Нижней Туре выплатила огромную задолженность по госконтрактам

Posted 5 марта, 09:54
Published 5 марта, 09:54
Modified 5 марта, 09:56
Updated 5 марта, 09:56
Некоторые время назад руководство медучреждения заключило с предпринимателями контракты о закупках. Бизнесмены выполнили свои обязательства, однако денег от больницы они не получили, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В связи с этим прокуратура провела проверку и внесла представление организации о том, что руководство должно погасить образовавшийся долг, размер которого превысил два миллиона рублей. Также главного бухгалтера привлекли к административной ответственности.
Вскоре задолженность была полностью погашена.
Напомним, предприятие в Тавде выплатит своим сотрудникам долги по зарплате, которая не выплачивалась два месяца.