Частный дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за печки

Причиной пожара оказалось неправильное устройство печи и дымохода. Но благодаря тому, что пожарные действовали быстро, удалось предотвратить распространение огня. За считанные минуты на место прибыли 4 единицы специализированной техники и 11 сотрудников пожарной службы. Их самоотверженность и мастерство позволили локализовать огонь всего за 15 минут, сведя ущерб до минимума.