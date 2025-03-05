Частный дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за печки

Posted 5 марта, 15:18
Published 5 марта, 15:18
Modified 5 марта, 15:20
Updated 5 марта, 15:20
5 марта текущего года в около 12 часов дня разгорелся пожар на улице Береговой в 20 доме. Огненная стихия охватила площадь в 54 квадратных метра, уничтожив кровлю частного жилого дома и повредив перекрытия. Сгоревшие надворные постройки стали лишь частью пожара, угрожавшему распространением пламени на соседние здания, сообщает МЧС Нижнего Тагила.
Причиной пожара оказалось неправильное устройство печи и дымохода. Но благодаря тому, что пожарные действовали быстро, удалось предотвратить распространение огня. За считанные минуты на место прибыли 4 единицы специализированной техники и 11 сотрудников пожарной службы. Их самоотверженность и мастерство позволили локализовать огонь всего за 15 минут, сведя ущерб до минимума.