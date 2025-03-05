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Posted 5 марта, 15:18

Published 5 марта, 15:18

Modified 5 марта, 15:20

Updated 5 марта, 15:20

Частный дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за печки

Частный дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за печки

5 марта 2025, 15:18
Фото: МЧС Нижнего Тагила.
Пожарные Нижнего Тагила оперативно потушили пожар на улице Береговая, вызванный неправильной установкой печи. Огонь не распространился на соседние постройки.

5 марта текущего года в около 12 часов дня разгорелся пожар на улице Береговой в 20 доме. Огненная стихия охватила площадь в 54 квадратных метра, уничтожив кровлю частного жилого дома и повредив перекрытия. Сгоревшие надворные постройки стали лишь частью пожара, угрожавшему распространением пламени на соседние здания, сообщает МЧС Нижнего Тагила.

Видео: МЧС Нижнего Тагила.

Причиной пожара оказалось неправильное устройство печи и дымохода. Но благодаря тому, что пожарные действовали быстро, удалось предотвратить распространение огня. За считанные минуты на место прибыли 4 единицы специализированной техники и 11 сотрудников пожарной службы. Их самоотверженность и мастерство позволили локализовать огонь всего за 15 минут, сведя ущерб до минимума.

Ранее в Нижнем Тагиле сгорел частный дом. Огонь захватил 150 квадратных метров.

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