Динамика положительная: в больнице рассказали о найденном новорожденном в Тагиле

Напомним, что около семи утра 4 марта 2025 года в Нижнем Тагиле житель дома на улице Красноармейской заметил на скамейке сверток из одеяла. Там оказался младенец с пуповиной, которому было на тот момент около суток от роду. Сейчас полиция ищет родителей мальчика, оставивших его на морозе. Возбуждено уголовное дело.