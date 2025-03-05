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Posted 5 марта, 05:53

Published 5 марта, 05:53

Modified 5 марта, 05:57

Updated 5 марта, 05:57

Стало известно о состоянии найденного на скамейке новорожденного в Нижнем Тагиле

Динамика положительная: в больнице рассказали о найденном новорожденном в Тагиле

5 марта 2025, 05:53
Фото: 1MI.

Стало известно о состоянии найденного на скамейке новорожденного в Нижнем Тагиле

В ДГБ Нижнего Тагила рассказали о состоянии новорожденного мальчика, которого 4 марта рано утром нашли на скамейке у подъезда на улице Красноармейской. Состояние переохлажденного ребенка медикам удалось стабилизировать.
Ребенок поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Проведен комплекс мероприятий интенсивной терапии. Состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой. В настоящее время его готовят к переводу в отделение новорожденных и недоношенных детей для дальнейшего лечения и последующего жизнеустройства, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила.

Там отметили, что малыш находится в стационаре Детской городской больницы.

Напомним, что около семи утра 4 марта 2025 года в Нижнем Тагиле житель дома на улице Красноармейской заметил на скамейке сверток из одеяла. Там оказался младенец с пуповиной, которому было на тот момент около суток от роду. Сейчас полиция ищет родителей мальчика, оставивших его на морозе. Возбуждено уголовное дело.

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