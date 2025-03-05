Доступ к городским камерам наблюдения попросили поисковики в Екатеринбурге

Posted 5 марта, 11:47
Published 5 марта, 11:47
Modified 5 марта, 11:49
Updated 5 марта, 11:49
Казаков отметил, что камеры — это важная проблема. Их много в городе и выследить пропавшего проще, если к ним будет хороший доступ. Например, у компании «Петруня» устройства имеют архив. Они помогли бы отследить, по какому пути идет человек, пишет ЕАН.
То же самое поисковикам хотелось бы иметь в других районах города. Казаков добавил, что доступ к камерам мог бы иногда спасти кому-то жизнь. Он отметил, что для поиска пропавших с помощью камер, не требуется много людей.
Напомним, ранее в Екатеринбурге больше суток разыскивали 8-летнего мальчика. Он потерялся в торговом центре, когда находился там вместе с бабушкой.