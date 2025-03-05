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Posted 5 марта, 11:47

Published 5 марта, 11:47

Modified 5 марта, 11:49

Updated 5 марта, 11:49

В Екатеринбурге поисковики попросили дать доступ к камерам наблюдения

Доступ к городским камерам наблюдения попросили поисковики в Екатеринбурге

5 марта 2025, 11:47
Фото: tagilcity.ru.

В Екатеринбурге поисковики попросили дать доступ к камерам наблюдения

Доступ к камерам наблюдения в Екатеринбурге попросил создатель поискового отряда «Лиза Алерт» в Свердловской области Станислав Казаков. По его словам, это очень облегчило бы поиск пропавших людей.

Казаков отметил, что камеры — это важная проблема. Их много в городе и выследить пропавшего проще, если к ним будет хороший доступ. Например, у компании «Петруня» устройства имеют архив. Они помогли бы отследить, по какому пути идет человек, пишет ЕАН.

То же самое поисковикам хотелось бы иметь в других районах города. Казаков добавил, что доступ к камерам мог бы иногда спасти кому-то жизнь. Он отметил, что для поиска пропавших с помощью камер, не требуется много людей.

Напомним, ранее в Екатеринбурге больше суток разыскивали 8-летнего мальчика. Он потерялся в торговом центре, когда находился там вместе с бабушкой.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Волонтеры#Пропал#Пропавшие#Екатеринбург#Поисковой отряд
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