Душила и ломала клюшки. Раскрыты подробности издевательств опекуна над Далером

Posted 5 марта, 04:36
Published 5 марта, 04:36
Modified 5 марта, 04:38
Updated 5 марта, 04:38
Под опеку Наумовой Далер и его сестра попали в конце 2019 года. Родную мать тогда лишили родительских прав, а отец находился в колонии. Всего в семье Наумовых было шестеро детей, трое из которых родные.
О пропаже ребенка стало известно летом 2023 года. Тогда об этом заявила сама Наумова. Она утверждала, что мальчик пропал. Однако через три дня созналась перед следователями, что мальчик уже полгода мертв.
Тело Далера было найдено в гараже. Проведенные экспертизы выявили, что в конце 2022 года ребенка связали и избили. После этого он был утоплен в ванной с холодной водой.
Вместе с Вероникой Наумовой обвиняемым по делу проходит племянник ее супруга Даниил. Он рассказал подробности жизни Далера и признался в издевательствах над ним, пишет «КП-Екатеринбург».
Согласно показаниям молодого человека, все началось в 2021 году. Наумова заставляла племянника снимать на видео как Далер бьется в конвульсиях. Чтобы их вызвать, она душила мальчика, пока он не начинал трястись. Делала она это для того, чтобы затем показать записи психиатру и признать Далера инвалидом для оформления пособия.
Тогда же кроме многочасовых приседаний, мальчика стали пытать холодом. Его садили в ванну с холодной водой и держали там. Снимать сырую одежду Наумова не разрешала и мальчик простывал. По словам племянника, опекун ненавидела Далера из-за его национальности.
Кроме всего прочего, Вероника просила иногда сестру мальчика вместе с племянником бить его по ягодицам, пока тот приседал в углу.
В декабре 2021 года Далера садили в погреб, где он кричал. Чтобы его успокоить, Наумова вылила на него три литра воды и оставила замерзать. Питался Далер только просроченными продуктами или хлебом. Также его заставляли ходить в подгузниках.
Сам же Даниил заявил, что помогал в издевательствах, так как боялся остаться на улице и гнева своего дяди. Последний уж получил пять лет за истязания.
В начале декабря 2022 года, по словам племянника, Вероника била Далера двумя клюшками для хоккея. Всего она нанесла около 12 ударов, а затем они сломались. Далер падал и пытался закрыться от ударов.
После издевательств на теле мальчика оставались синяки, поэтому детсад он посещал редко. В общей сложности он отсутствовал в дошкольном учреждении более 200 дней. При этом заведующая на это не отреагировала. За свою халатность она приговорена к двум годам обязательных работ.
Сотрудница отдела опеки в течение полугода не проверяла, как проживает мальчик. Женщина доверилась Наумовой, что с ним все хорошо. В результате она была уволена и признана виновной в служебном подлоге.
Напомним, утром 4 марта в Нижнем Тагиле случилась трагедия с новорожденным мальчиком. Неизвестный оставил его на лавке возле одного из домов в Дзержинском районе. По счастливой случайности малыша обнаружил местный житель. Он вызвал скорую помощь. На данный момент поиски родителей ребенка продолжаются. Уже возбуждено уголовное дело.