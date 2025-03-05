Душила и ломала клюшки. Раскрыты подробности издевательств опекуна над Далером

Согласно показаниям молодого человека, все началось в 2021 году. Наумова заставляла племянника снимать на видео как Далер бьется в конвульсиях. Чтобы их вызвать, она душила мальчика, пока он не начинал трястись. Делала она это для того, чтобы затем показать записи психиатру и признать Далера инвалидом для оформления пособия.