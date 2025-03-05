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Posted 5 марта, 08:34

Published 5 марта, 08:34

Modified 5 марта, 08:36

Updated 5 марта, 08:36

В Нижнем Тагиле пройдут очередные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

Двоеборцы и прыгуны на лыжах с трамплина поборются за звание лучших в Нижнем Тагиле

5 марта 2025, 08:34
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле пройдут очередные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле на комплексе СШОР «Аист» состоятся международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина по лыжному двоеборью. Они пройдут с 7 по 9 марта.

Спортсмены из 17 субъектов России, Беларуси и Казахстана поборются за звание лучших. По словам организаторов, спортсмены настроены амбициозно. Прямо 8 марта будут разыграны медали в командном миксе, когда выступают две девушки и двое мужчин.

Директор «Аиста» Яков Миленький заявил, что на прошлой неделе хозяева Кубка «Тагильская сталь» выиграли Чемпионат России.

По данным администрации Нижнего Тагила, вход для болельщиков на соревнования будет бесплатным. 8 марта заработает полевая кухня, развернутся площадки для конкурсов и шоу, а в завершение вечера прогремит праздничный салют.

Ранее стало известно, что паралимпийцы из Свердловской области завоевали 1 место во Всероссийской зимней спартакиаде.

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#Ирина Кирилова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Лыжи#Екатеринбург
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