Двоеборцы и прыгуны на лыжах с трамплина поборются за звание лучших в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пройдут очередные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина

В Нижнем Тагиле на комплексе СШОР «Аист» состоятся международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина по лыжному двоеборью. Они пройдут с 7 по 9 марта.

Спортсмены из 17 субъектов России, Беларуси и Казахстана поборются за звание лучших. По словам организаторов, спортсмены настроены амбициозно. Прямо 8 марта будут разыграны медали в командном миксе, когда выступают две девушки и двое мужчин. Директор «Аиста» Яков Миленький заявил, что на прошлой неделе хозяева Кубка «Тагильская сталь» выиграли Чемпионат России. По данным администрации Нижнего Тагила, вход для болельщиков на соревнования будет бесплатным. 8 марта заработает полевая кухня, развернутся площадки для конкурсов и шоу, а в завершение вечера прогремит праздничный салют. Ранее стало известно, что паралимпийцы из Свердловской области завоевали 1 место во Всероссийской зимней спартакиаде. Из Бреста в Москву через Тагил: город примет эстафету к 80-летию Победы Узнать подробнее