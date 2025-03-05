Двоеборцы и прыгуны на лыжах с трамплина поборются за звание лучших в Нижнем Тагиле

Posted 5 марта, 08:34
Published 5 марта, 08:34
Modified 5 марта, 08:36
Updated 5 марта, 08:36
Спортсмены из 17 субъектов России, Беларуси и Казахстана поборются за звание лучших. По словам организаторов, спортсмены настроены амбициозно. Прямо 8 марта будут разыграны медали в командном миксе, когда выступают две девушки и двое мужчин.
Директор «Аиста» Яков Миленький заявил, что на прошлой неделе хозяева Кубка «Тагильская сталь» выиграли Чемпионат России.
По данным администрации Нижнего Тагила, вход для болельщиков на соревнования будет бесплатным. 8 марта заработает полевая кухня, развернутся площадки для конкурсов и шоу, а в завершение вечера прогремит праздничный салют.
Ранее стало известно, что паралимпийцы из Свердловской области завоевали 1 место во Всероссийской зимней спартакиаде.