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Posted 5 марта, 16:24

Published 5 марта, 16:24

Modified 5 марта, 16:26

Updated 5 марта, 16:26

В Екатеринбурге звание «Почетный гражданин» всем ветеранам ВОВ

Екатеринбург чествует ветеранов: все фронтовики получат звание «Почетный гражданин»

5 марта 2025, 16:24
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге звание «Почетный гражданин» всем ветеранам ВОВ

Власти Екатеринбурга к 80-летию Победы предложили присвоить всем фронтовикам звание почетных граждан уральской столицы.

Власти решили сделать исключение к важной дате, чтобы воздать должное героям, хотя обычно это звание присваивается в единичных случаях и обычно приурочено к Дню города. Об инициативе в своих соцсетях рассказал мэр Алексей Орлов.

Соответствующее предложение уже направлено в городскую Думу. По мнению Орлова, участники Великой Отечественной войны заслуживают таких почестей, ведь их подвиг стал основой мирного будущего для всех поколений.

Инициатива Екатеринбурга стала частью более масштабного решения, поддержанного на федеральном уровне. Ранее Президент России Владимир Путин одобрил аналогичное предложение Минобороны, касающееся всех российских регионов.

К сожалению, живых участников тех событий остается крайне мало, и все они находятся в преклонном возрасте, подчеркнул глава Екатеринбурга. Поэтому данная инициатива приобретает особую значимость как знак благодарности за их неоценимый вклад в победу над фашизмом.

Ранее стало известно, как в Свердловской области будут обеспечивать безопасность во время мероприятий к Дню Победы.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Владимир Путин#Ветераны#Великая отечественная война#Победа#Алексей Орлов#Почетный гражданин#Екатеринбург
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