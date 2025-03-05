Екатеринбург чествует ветеранов: все фронтовики получат звание «Почетный гражданин»

Posted 5 марта, 16:24
Published 5 марта, 16:24
Modified 5 марта, 16:26
Updated 5 марта, 16:26
Власти решили сделать исключение к важной дате, чтобы воздать должное героям, хотя обычно это звание присваивается в единичных случаях и обычно приурочено к Дню города. Об инициативе в своих соцсетях рассказал мэр Алексей Орлов.
Соответствующее предложение уже направлено в городскую Думу. По мнению Орлова, участники Великой Отечественной войны заслуживают таких почестей, ведь их подвиг стал основой мирного будущего для всех поколений.
Инициатива Екатеринбурга стала частью более масштабного решения, поддержанного на федеральном уровне. Ранее Президент России Владимир Путин одобрил аналогичное предложение Минобороны, касающееся всех российских регионов.
К сожалению, живых участников тех событий остается крайне мало, и все они находятся в преклонном возрасте, подчеркнул глава Екатеринбурга. Поэтому данная инициатива приобретает особую значимость как знак благодарности за их неоценимый вклад в победу над фашизмом.
Ранее стало известно, как в Свердловской области будут обеспечивать безопасность во время мероприятий к Дню Победы.