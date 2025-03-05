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Posted 5 марта, 08:57

Published 5 марта, 08:57

Modified 5 марта, 08:59

Updated 5 марта, 08:59

Экс-солист Т9 — Soldatov: о людях, жизни в Нижнем Тагиле и о хите «Ода нашей любви»

Экс-солист Т9 — Soldatov: о людях, жизни в Нижнем Тагиле и о хите «Ода нашей любви»

5 марта 2025, 08:57
Фото: личный архив SOLDATOV.
Тагильчанин Владимир Солдатов стал известным после трека «Ода нашей любви»: эту песню он написал для девушки за 50 минут по дороге в общежитие. Сингл стал самым ротируемым русскоязычным хитом, а группа Т9 одной из самых популярных в России. TagilCity пообщался с исполнителем о жизни и творчестве.

Владимир Солдатов родился и вырос в Нижнем Тагиле в 1987 году. Он учился в Гимназии №86 и Лицее №51. Окончил Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. В 2007 году основал группу Т9, с которой и записал известный хит. После того как группа распалась, Владимир продолжил свой творческий путь в составе Банд’Эрос, а в 2022 году начал сольную карьеру под псевдонимом SOLDATOV.

— В первую очередь, хотим поговорить о вашем родном городе. Как часто вы приезжаете в Нижний Тагил?
— Периодически бываю. Приезжал года два или три назад, когда гастролировал с альбомом «Т10». После этого тоже приезжал. Там у меня родители.

— Какой для вас Нижний Тагил? Изменился ли он за столько лет?
— Нижний Тагил — это город трудовой славы, город трудяг. Вообще Урал — край мастеров и очень круто, что многое возрождается в плане отечественного производства. Кстати, уральские бренды одежды — просто кач, супер крутые. Поэтому я свой край люблю, Нижний Тагил второй по величине в Свердловской области, он достаточно важен и значим со времен его основания. Уральские люди, уральская земля — это целый отдельный мир. Много могу рассказывать об этом.

Я всегда с открытым сердцем приезжаю, наполняюсь. Мой родной город — мое место силы. Нижний Тагил меняется, развивается, как и все крупные города. И это приятно видеть, — делится певец с TagilCity.ru.
Фото: личный архив SOLDATOV

— Какие люди живут на Урале, в Нижнем Тагиле? Какие качества в вас сформировала жизнь в этом городе?
— Люди на Урале с юмором. Люди на Урале трушные — все по делу, все по факту. Уральские люди привыкли работать, привыкли не жаловаться, делать свое дело четко, хорошо. Для меня это достоинство и ценность. Я среди таких людей вырос. И себя считаю таким.

— Можно ли развивать свое творчество, оставаясь жить в Нижнем Тагиле?
На мой взгляд, можно и нужно развиваться в формате своего города и отдавать городу свое творчество, делать все это для людей, которые там живут. Городу нужны свои герои, это действительно так. Хочется, чтобы в будущем меньше людей уезжало в центральные города.

Хочется, чтобы в каждом городе оставались творческие люди, наполняли его искусством, «культурной пищей». В наше время появилось много новых ресурсов, чтобы нести свое творчество в массы из любой точки мира, — уверен Владимир.
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— Владимир, 28 февраля вы выпустили небольшой альбом. Что туда входит?
Разные версии хита «Ода нашей любви» в новом прочтении — ремастер, лайв, танцевальный ремикс, инструментал. А еще — обновленная версия трека «Дай мне пару минут» из репертуара группы Т9.

— Почему вы решили выпустить ремастер оригинальной версии «Оды»?
— Мы решили выпустить ремастер, потому что было и правда очень много просьб, чтобы именно эта версия появилась на цифровых площадках. 20 лет — круглая дата. Мы решили выполнить пожелания. И сами кайфанули, потому что, великие, не побоюсь этого слова, шлягеры, которые спустя 20 лет остаются актуальными, все также цепляют, достойны ремастера в любом случае.

— Что изменилось в новой версии? Что осталось неизменным?
— В новой версии мало что изменилось по сравнению с первоначальным вариантом, где использовался пиано-сэмпл. Это то, что снесло голову очень многим и мы лишь немного перечитали вокал. Я старался сделать близко к оригиналу, но прошло столько времени, конечно я сейчас по другому исполняю, но чувства и эмоции переданы, как тогда. Также мы улучшили звук.

— Как вы думаете, почему «Ода нашей любви» остается актуальной спустя два десятилетия?
Сложно сказать, почему актуальность сохраняется, но я могу предположить, что наверное причина в том, что «Ода нашей любви» — это синтез искренности. Потому что песня была действительно написана по любви и все в ней сошлось, собрался кубик Рубика. Она понятная, простая, при этом глубокая, бесконечно наполненная, очень красивая, такая трогательная и одновременно немного наивная и «юная».

— Поделитесь планами на ближайшее будущее. Стоит ли ждать новых хитов?
Помните черно-белый клип к «Оде»? Он был снят на кинопленку более 18 лет назад. Мы нашли эту пленку, оцифровали и покрасили клип. В марте мы впервые покажем его в цвете. Новых хитов ждать стоит. Не буду раскрывать всех карт, но мы готовим очень много нового крутого материала.

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