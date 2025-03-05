Экс-солист Т9 — Soldatov: о людях, жизни в Нижнем Тагиле и о хите «Ода нашей любви»

— Что изменилось в новой версии? Что осталось неизменным?

— В новой версии мало что изменилось по сравнению с первоначальным вариантом, где использовался пиано-сэмпл. Это то, что снесло голову очень многим и мы лишь немного перечитали вокал. Я старался сделать близко к оригиналу, но прошло столько времени, конечно я сейчас по другому исполняю, но чувства и эмоции переданы, как тогда. Также мы улучшили звук.