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Posted 5 марта, 05:27

Published 5 марта, 05:27

Modified 5 марта, 05:29

Updated 5 марта, 05:29

В Екатеринбурге задержан мужчина за призывы к поджогам военкоматов

К поджогу военкоматов призывал через соцсети житель Екатеринбурга

5 марта 2025, 05:27
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге задержан мужчина за призывы к поджогам военкоматов

В Екатеринбурге сотрудниками ФСБ был задержан мужчина, который в социальных сетях размещал посты с призывами к поджогу военкоматов и воинских частей.

Согласно данным ТАСС, мужчина находился в Тбилиси и оттуда публиковал посты. Екатеринбуржец раскаялся в своем поступке и пообещал впредь подобного не совершать.

Следствие считает, что через интернет мужчина подговаривал людей к диверсиям, а также устраивал пикеты. Когда екатеринбуржец решил вернуться на Урал из Грузии, то его сразу задержали и отправили на экспертизу на вменяемость, пишет Ural Mash.

Напомним, в Свердловской области за 2024 год количество попыток диверсий и терактов выросло в два раза, по сравнению с предыдущим годом.

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