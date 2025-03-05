К поджогу военкоматов призывал через соцсети житель Екатеринбурга

Posted 5 марта, 05:27
Published 5 марта, 05:27
Modified 5 марта, 05:29
Updated 5 марта, 05:29
Согласно данным ТАСС, мужчина находился в Тбилиси и оттуда публиковал посты. Екатеринбуржец раскаялся в своем поступке и пообещал впредь подобного не совершать.
Следствие считает, что через интернет мужчина подговаривал людей к диверсиям, а также устраивал пикеты. Когда екатеринбуржец решил вернуться на Урал из Грузии, то его сразу задержали и отправили на экспертизу на вменяемость, пишет Ural Mash.
Напомним, в Свердловской области за 2024 год количество попыток диверсий и терактов выросло в два раза, по сравнению с предыдущим годом.