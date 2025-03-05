К поджогу военкоматов призывал через соцсети житель Екатеринбурга

Следствие считает, что через интернет мужчина подговаривал людей к диверсиям, а также устраивал пикеты. Когда екатеринбуржец решил вернуться на Урал из Грузии, то его сразу задержали и отправили на экспертизу на вменяемость, пишет Ural Mash.