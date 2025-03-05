Как снизить счета за свет: 5 главных «пожирателей» энергии в доме и как их обуздать

Этот прибор часто является лидером по потреблению энергии. В среднем бойлер мощностью 2 кВт может израсходовать до 250 кВт⋅ч в месяц, особенно если он работает постоянно. Чтобы снизить затраты, стоит подумать о более эффективных моделях или установке таймера, который будет включать устройство только тогда, когда это действительно необходимо.