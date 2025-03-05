Как снизить счета за свет: 5 главных «пожирателей» энергии в доме и как их обуздать

Posted 5 марта, 15:07
Published 5 марта, 15:07
Modified 5 марта, 15:09
Updated 5 марта, 15:09
Электрический водонагреватель
Этот прибор часто является лидером по потреблению энергии. В среднем бойлер мощностью 2 кВт может израсходовать до 250 кВт⋅ч в месяц, особенно если он работает постоянно. Чтобы снизить затраты, стоит подумать о более эффективных моделях или установке таймера, который будет включать устройство только тогда, когда это действительно необходимо.
Кондиционер
Летом кондиционеры становятся незаменимыми помощниками, но их использование сильно бьет по бюджету. При ежедневной работе кондиционер мощностью 2,5 кВт может потребить до 180 кВт⋅ч в месяц. Чтобы сэкономить, эксперты рекомендуют не устанавливать слишком низкую температуру и использовать режим энергосбережения.
Теплый пол и электрические обогреватели
В холодное время года теплый пол и обогреватели могут стать настоящими «дьяволами в розетке». Если они работают круглосуточно, то потребление энергии может превысить 200 кВт⋅ч в месяц. Оптимальное решение — использовать терморегуляторы, чтобы поддерживать комфортную температуру без лишних затрат.
Холодильник
Холодильник работает 24 часа в сутки и потребляет от 30 до 60 кВт⋅ч в месяц. Старые модели или устройства с низким классом энергоэффективности могут быть особенно прожорливыми. Замена на современный холодильник класса A+++ поможет существенно сократить расходы.
Стиральная и посудомоечная машины
Эти приборы потребляют от 30 до 100 кВт⋅ч в месяц, в зависимости от частоты использования. Чтобы сэкономить, стирайте при низких температурах и используйте программы экономичной стирки. Посудомоечные машины также лучше загружать полностью, чтобы минимизировать количество циклов.
Выбирайте энергоэффективную технику
Современные устройства класса A+, A++ или A+++ потребляют на 20–50% меньше энергии по сравнению со старыми моделями. Это особенно важно для приборов, которые работают постоянно, таких как холодильники и водонагреватели.
Новые энергосберегающие лампы экономят расход электроэнергии и со временем сами себя окупают, несмотря на свою большую стоимость (они расходуют примерно в 10 раз меньше энергии, чем обычные лампы накаливания). В местах, где не нужно излишнее освещение, устанавливайте лампы малой мощности, — подсказывает Роскачество.
Используйте таймеры и умные розетки
Таймеры и умные розетки помогают автоматически отключать устройства, когда они не нужны. Например, бойлер можно запрограммировать на включение только утром и вечером, а кондиционер — на работу только в самое жаркое время дня.
Правильно настраивайте технику
Многие приборы позволяют настроить режим работы для экономии энергии. Например, стирка при 30°C вместо 60°C может сократить потребление энергии почти вдвое. Также важно не перегружать посудомоечные машины и использовать программы с минимальным расходом воды.
Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор, — также советуют эксперты Роскачества.
Отключайте приборы из сети
Даже в режиме ожидания многие устройства продолжают потреблять энергию. Это касается телевизоров, зарядных устройств и микроволновок. Простое решение — использовать розетки с выключателем или полностью отключать приборы, когда они не используются.
Установите многотарифные счетчики
Многотарифные счетчики позволяют платить меньше за электроэнергию, потребленную в ночное время. Это особенно выгодно для работы стиральных машин, посудомоечных машин и водонагревателей, которые можно запускать в часы с минимальным тарифом.