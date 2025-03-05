Клиническую смерть пережил при обширном инфаркте пережил пациент в Екатеринбурге

Posted 5 марта, 12:10
Published 5 марта, 12:10
Modified 5 марта, 12:12
Updated 5 марта, 12:12
В СОКБ №1 рассказали, что благодаря вовремя проведенной реанимации и высокотехнологичным методам лечения пациента удалось спасти и он был выписан из стационара без каких-либо серьезных последствий.
Заведующая отделением неотложной кардиологии Юлия Шилко сообщила, что в подобных ситуациях имеется риск необратимых изменений нервной системы пациента, так как она более чувствительна к кислородной недостаточности. Она отметила, что спасение пациента, это чудо.
Поступил он ночью с острым инфарктом миокарда. У мужчины возникли осложнения, которые привели к остановке сердца. К работе подключились анестезиологи-реаниматологи. Они стали проводить реанимацию и им удалось восстановить кровоснабжение сердца. Пациента в состоянии медикаментозного сна отправили в реанимацию.
Через 10 суток лечения Алексей пришел в себя и смог дышать самостоятельно. Через два дня его перевели в другое отделение, где лечение продолжилось. Постепенно он восстановил некоторые навыки. Он может садиться, вставать и сам себя обслуживать.
Напомним, ранее нейрохирурги в Свердловской области помогли ветерану боевых действий в Чечне избавиться от боли в спине.