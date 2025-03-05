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Posted 5 марта, 17:16

Published 5 марта, 17:16

Modified 5 марта, 17:18

Updated 5 марта, 17:18

Крепкий малыш, ода нашей любви, мэр-растратчик и молебен за тагильчан-полицейских

Крепкий малыш, ода нашей любви, мэр-растратчик и молебен за тагильчан-полицейских

5 марта 2025, 17:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Найденному на морозе в Тагиле новорожденному мальчику стало лучше. Известный музыкант Владимир Солдатов рассказал TagilCity.ru о своем творчестве. Мэр Горноуральского останется за решеткой. В Вознесенском храме помолились за погибших полицейских. В садах на Вагонке разлилась вонючая речка.

Медикам удалось стабилизировать состояние новорожденного, которого нашли 4 марта на скамейке в Нижнем Тагиле. Сейчас мальчику уже лучше, врачи отмечают положительную динамику и готовят его к переводу в отделение для новорожденных и недоношенных детей. Малыш находится в Детской городской больнице под круглосуточным наблюдением.

Динамика положительная: в больнице рассказали о найденном новорожденном в Тагиле
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Тагильчанин Владимир Солдатов, автор хита «Ода нашей любви», написал эту песню за 50 минут, и она стала самым ротируемым русскоязычным синглом. Группа Т9 приобрела всероссийскую популярность, а сам исполнитель отметил, что черпает вдохновение в родном Нижнем Тагиле, который считает своим местом силы. По словам певца, он рад видеть, как город меняется и развивается. Подробности — в интервью TagilCity.ru.

Экс-солист Т9 — Soldatov: о людях, жизни в Нижнем Тагиле и о хите «Ода нашей любви»
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Суд оставил в силе приговор главе ГГО Дмитрию Летникову, осужденному на три года тюрьмы за растрату бюджетных средств. Летников и его адвокат пытались обжаловать решение, но суд отклонил их ходатайство. Напомним, чиновник использовал бюджетные деньги для оплаты отдыха с женой на курортах.

Глава Горноуральского ГО останется в тюрьме за растрату бюджетных денег
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Семьи погибших при исполнении полицейских побывали в Скорбященском женском монастыре. Поездку организовал Общественный совет при МВД. Участники провели молебен в Вознесенском храме за упокой и здравие действующих сотрудников. Инициатива направлена на поддержку семей погибших и сохранение памяти о героях.

За погибших сотрудников тагильской полиции помолились в Вознесенском храме
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В Нижнем Тагиле река Белая Ватиха, источающая канализационный запах, затопила садовые участки на Вагонке. Стоки могут попасть в питьевой водоем. Местные жители, ранее находившие в грядках рыбу, опасаются за здоровье и отказываются от переезда в загородные дома. Причины загрязнения выясняют «Водоканал-НТ» и прокуратура, проверяя сети на утечки, но результаты пока неизвестны.

Вонючая река разлилась в садах на Вагонке в Нижнем Тагиле
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