Крепкий малыш, ода нашей любви, мэр-растратчик и молебен за тагильчан-полицейских

Медикам удалось стабилизировать состояние новорожденного, которого нашли 4 марта на скамейке в Нижнем Тагиле. Сейчас мальчику уже лучше, врачи отмечают положительную динамику и готовят его к переводу в отделение для новорожденных и недоношенных детей. Малыш находится в Детской городской больнице под круглосуточным наблюдением.