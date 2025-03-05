Курская пенсионерка перевела мошенникам 5 миллионов рублей при «замене счетчиков»

Затем с пожилой женщиной связался якобы сотрудник Росфинмониторинга, который сообщил о попытке вывода средств за границу. Пенсионерку запугали уголовным преследованием, если она не будет сотрудничать. Женщина в течение нескольких дней переводила деньги на указанные счета.