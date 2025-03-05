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Posted 5 марта, 04:56

Published 5 марта, 04:56

Modified 5 марта, 04:59

Updated 5 марта, 04:59

В Екатеринбурге отменили фестиваль с известными звездами

Масштабный фестиваль со звездами отменился в Екатеринбурге

5 марта 2025, 04:56
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге отменили фестиваль с известными звездами

Весенний фестиваль в Екатеринбурге, на котором должны были выступать MONA, Асия и Просто Лера отменен. Неизвестно, когда он все же состоится.

Ожидалось, что помимо выступления, звезды встретятся со своими фанатами. Однако и это мероприятие было отменено.

Точные причины произошедшего не называются. Однако организаторы заявляют о неких обстоятельствах, которые от них не зависят. Пока новая дата проведения фестиваля не огласили. Ранее он должен был пройти в Tele-Club 8 марта, сообщили представители «MYFEST 2025: Весна для нее».

Также представители просят не возвращать приобретенные билеты. Отмечается, что они будут действительны и позднее.

Ранее в Екатеринбурге отменилось выступление поэта Германа Лукомникова.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Фестиваль#Концерт#Отмена#Екатеринбург
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