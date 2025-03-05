Масштабный фестиваль со звездами отменился в Екатеринбурге

Точные причины произошедшего не называются. Однако организаторы заявляют о неких обстоятельствах, которые от них не зависят. Пока новая дата проведения фестиваля не огласили. Ранее он должен был пройти в Tele-Club 8 марта, сообщили представители «MYFEST 2025: Весна для нее».