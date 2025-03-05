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Posted 5 марта, 08:09

Published 5 марта, 08:09

Modified 5 марта, 08:11

Updated 5 марта, 08:11

Младенец в Екатеринбурге умер при загадочных обстоятельствах

Младенец в Екатеринбурге умер при загадочных обстоятельствах

5 марта 2025, 08:09
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге внезапно скончался пятимесячный ребенок.

В день происшествия мама покормила сына и уложила его спать. Через некоторое время она к нему подошла и обнаружила, что ребенок не дышит и вызвала врачей. По предварительной версии, младенец мог задохнуться, пишет Е1.

По словам очевидца, екатеринбурженка и ее муж ранее имели проблемы с законом. Так, пару лет назад женщина ударила супруга ножом из-за его пьянок. Ей дали условный срок. При этом руку на детей она никогда не поднимала.

Кроме того, супруги были оштрафованы за неисполнение родительских обязанностей. У них есть 13-летняя дочь и пятилетний сын. По факту смерти младенца проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге неожиданно умерла 41-летняя женщина, которая в этот момент находилась в бане со своим мужем.

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