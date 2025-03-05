На территории Екатеринбурга планируется снести 7,5 тысячи гаражей

Депутат Владимир Крицкий предложил разобраться в мерах по избавлению города от металлических гаражей. По его словам, задача была поставлена еще 10 лет назад. При этом он отметил, что у инвалидов не пропадут места для того, чтобы хранить свой транспорт. Они будут приведены в иное состояние.