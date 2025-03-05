На территории Екатеринбурга планируется снести 7,5 тысячи гаражей

Posted 5 марта, 05:16
Published 5 марта, 05:16
Modified 5 марта, 05:18
Updated 5 марта, 05:18
Всего на территории города находятся 11 тысяч гаражей. Депутат отметил, что «узаконить» на схемах получится только 3,5 тысячи помещений. В общей сложности на снос выделено в этом году 1,3 млн.
Депутат Владимир Крицкий предложил разобраться в мерах по избавлению города от металлических гаражей. По его словам, задача была поставлена еще 10 лет назад. При этом он отметил, что у инвалидов не пропадут места для того, чтобы хранить свой транспорт. Они будут приведены в иное состояние.
Кроме того, Александр Колесников добавил, что на городской территории имеются заброшенные гаражи после распавшихся кооперативов. Он отметил, что сносить нужно в первую очередь именно бесхозные помещения.