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Posted 5 марта, 05:16

Published 5 марта, 05:16

Modified 5 марта, 05:18

Updated 5 марта, 05:18

На территории Екатеринбурга планируется снести 7,5 тысячи гаражей

На территории Екатеринбурга планируется снести 7,5 тысячи гаражей

5 марта 2025, 05:16
Фото: 1MI.
На территории Екатеринбурга около 7,5 тысячи гаражей подлежат сносу. Об этом на заседании думской комиссии по городскому хозяйству директор департамента землепользования мэрии Геннадий Денисов.

Всего на территории города находятся 11 тысяч гаражей. Депутат отметил, что «узаконить» на схемах получится только 3,5 тысячи помещений. В общей сложности на снос выделено в этом году 1,3 млн.

Депутат Владимир Крицкий предложил разобраться в мерах по избавлению города от металлических гаражей. По его словам, задача была поставлена еще 10 лет назад. При этом он отметил, что у инвалидов не пропадут места для того, чтобы хранить свой транспорт. Они будут приведены в иное состояние.

Кроме того, Александр Колесников добавил, что на городской территории имеются заброшенные гаражи после распавшихся кооперативов. Он отметил, что сносить нужно в первую очередь именно бесхозные помещения.

Ранее гордума Екатеринбурга поддержала ускоренный снос нелегальных киосков.

#Ирина Кирилова#Общество#Город#Снос#Гараж#Обсуждение#Екатеринбург
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