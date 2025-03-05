Начался суд над жителем Екатеринбурга, который убил своего внука

Posted 5 марта, 07:33
Published 5 марта, 07:33
Modified 5 марта, 07:35
Updated 5 марта, 07:35
Материалы дела поступили в суд с ходатайством о том, чтобы применить к екатеринбуржцу принудительную медицинскую помощь, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Сообщается, что судебный процесс проходит в закрытом режиме.
Напомним, происшествие случилось в октябре 2024 года. Мужчина, придя домой, услышал, что ребенок плачет и разозлился. Он подошел и стал бить внука, в результате чего младенец скончался.