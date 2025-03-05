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Posted 5 марта, 07:33

Published 5 марта, 07:33

Modified 5 марта, 07:35

Updated 5 марта, 07:35

Начался суд над жителем Екатеринбурга, который убил своего внука

Начался суд над жителем Екатеринбурга, который убил своего внука

5 марта 2025, 07:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге начался суд над Дмитрием Кучиным, который убил своего внука, которому было полтора месяца.

Материалы дела поступили в суд с ходатайством о том, чтобы применить к екатеринбуржцу принудительную медицинскую помощь, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Сообщается, что судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Напомним, происшествие случилось в октябре 2024 года. Мужчина, придя домой, услышал, что ребенок плачет и разозлился. Он подошел и стал бить внука, в результате чего младенец скончался.

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