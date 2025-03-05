Об урезании зарплат заявила учитель из Свердловской области

Педагог добавила, что один из ее коллег работает в другом городе. Там отмечается такая же ситуация. Женщина отметила, что ставка у нее невысокая, а потому отсутствие доплаты ощущается сильно. Ей пришла зарплата в размере 24 тысяч рублей. При этом сумма должна составлять 43 тысячи рублей.