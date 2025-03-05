Об урезании зарплат заявила учитель из Свердловской области

Posted 5 марта, 05:49
Published 5 марта, 05:49
Modified 5 марта, 05:51
Updated 5 марта, 05:51
Женщина рассказала, что заметили учителя отсутствие доплат в январе. Так, учитель получила меньше на 10-15 тысяч. Ни про какие изменения руководство школы не сообщало, пишет Ура.ру.
Учителя, работающие в школе дольше, рассказали своей коллеге, что подобная ситуация была в прошлом году. Однако потом за несколько месяцев все средства были перечислены. На данный момент, по словам женщины, обещали, что выплата придет в марте.
Педагог добавила, что один из ее коллег работает в другом городе. Там отмечается такая же ситуация. Женщина отметила, что ставка у нее невысокая, а потому отсутствие доплаты ощущается сильно. Ей пришла зарплата в размере 24 тысяч рублей. При этом сумма должна составлять 43 тысячи рублей.
Ранее в Свердловскстате заявили, что зарплаты в регионе стали выше. Так, по итогам декабря 2024 года средняя зарплата составила 104,6 тысячи рублей.