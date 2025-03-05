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Posted 5 марта, 05:49

Published 5 марта, 05:49

Modified 5 марта, 05:51

Updated 5 марта, 05:51

В Красноуральске учитель заявила об отсутствии доплаты за классное руководство

Об урезании зарплат заявила учитель из Свердловской области

5 марта 2025, 05:49
Фото: 1MI.

В Красноуральске учитель заявила об отсутствии доплаты за классное руководство

Учительница школы в Красноуральске Свердловской области заявила, что ей уже два месяца не перечисляют доплату за классное руководство. По ее словам, это касается и ее коллег.

Женщина рассказала, что заметили учителя отсутствие доплат в январе. Так, учитель получила меньше на 10-15 тысяч. Ни про какие изменения руководство школы не сообщало, пишет Ура.ру.

Учителя, работающие в школе дольше, рассказали своей коллеге, что подобная ситуация была в прошлом году. Однако потом за несколько месяцев все средства были перечислены. На данный момент, по словам женщины, обещали, что выплата придет в марте.

Педагог добавила, что один из ее коллег работает в другом городе. Там отмечается такая же ситуация. Женщина отметила, что ставка у нее невысокая, а потому отсутствие доплаты ощущается сильно. Ей пришла зарплата в размере 24 тысяч рублей. При этом сумма должна составлять 43 тысячи рублей.

Ранее в Свердловскстате заявили, что зарплаты в регионе стали выше. Так, по итогам декабря 2024 года средняя зарплата составила 104,6 тысячи рублей.

#Ирина Кирилова#Общество#Зарплата#Жалоба#Учитель#Екатеринбург
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