Обвиняемый в убийстве 7 человек в Каменске-Уральском останется в СИЗО до лета

Posted 5 марта, 13:16
Published 5 марта, 13:16
Modified 5 марта, 13:18
Updated 5 марта, 13:18
Следователь отправил в суд ходатайство о том, чтобы продлить мужчине срок нахождения в изоляторе, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В инстанции после рассмотрения обращения продлили задержанному срок ареста до 8 июня текущего года.
Напомним, мужчину задержали в Благовещенске в начале 2025 года. 32 года назад, в праздничную ночь 1 января 1993 года, он убил супружескую пару, их детей и друзей. С последними он познакомился в электричке, и те пригласили его к себе на праздник.