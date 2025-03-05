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Posted 5 марта, 13:16

Published 5 марта, 13:16

Modified 5 марта, 13:18

Updated 5 марта, 13:18

Обвиняемый в убийстве 7 человек в Каменске-Уральском останется в СИЗО до лета

Обвиняемый в убийстве 7 человек в Каменске-Уральском останется в СИЗО до лета

5 марта 2025, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.
Суд продлил на три месяца меру пресечения мужчине, который обвиняется в убийстве нескольких человек в Каменске-Уральском в 1993 году.

Следователь отправил в суд ходатайство о том, чтобы продлить мужчине срок нахождения в изоляторе, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В инстанции после рассмотрения обращения продлили задержанному срок ареста до 8 июня текущего года.

Напомним, мужчину задержали в Благовещенске в начале 2025 года. 32 года назад, в праздничную ночь 1 января 1993 года, он убил супружескую пару, их детей и друзей. С последними он познакомился в электричке, и те пригласили его к себе на праздник.

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