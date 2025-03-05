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Posted 5 марта, 16:47

Published 5 марта, 16:47

Modified 5 марта, 16:49

Updated 5 марта, 16:49

Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Нижнего Тагила в зону СВО

5 марта 2025, 16:47
Фото: tagilcity.ru. Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
5 марта тагильчане отправили в зону проведения специальной военной операции новую партию гуманитарного груза. На этот раз к бойцам уехала одна машина с 10-ю тоннами необходимых вещей. Среди них мотоциклы, автомобиль, медикаменты и провизия.

Груз собирали в экстренном порядке, поскольку ребята впервые после длительного перерыва вышли на связь и сообщили о том, что им нужны медикаменты и одежда.

Мальчики очень долго не связывались с нами. А во время звонка сказали, что у них закончилось вообще все. Мы быстро скооперировались, закупили и подготовили технику (машина, два мотоцикла «Урал» с люлькой и «одиночка»), различные препараты от простуды, обезболивающие, кровоостанавливающие, жгуты, аптечки первой необходимости, еду, в том числе домашние заготовки, печи, средства личной гигиены и маскировочные сети, — рассказала волонтер Екатерина Баринова.
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО. Фото: tagilcity.ru

Сопроводить отправку приехал глава МО Нижний Тагил Владислав Пинаев:

Традиционно с «Вместе мы силы. Жены Нижнего Тагила» в зону СВО отправляется очередная машина. С помощью всех неравнодушных предпринимателей, городских бюджетных учреждений уходит техника, гуманитарный груз. Это очень нужное и важное дело. Я благодарен всем и рад тому, что никто не опустил руки. Иногда кажется, что заканчиваются силы, финансовые возможности. Однако никто не отказался помогать, мы все продолжаем участвовать в подготовке и отправке грузов для наших ребят, которые находятся на передовой.
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО
Гуманитарный груз из Нижнего Тагила в зону СВО. Фото: tagilcity.ru

С начала 2025 года на передовую уже уехали 5 машин из Нижнего Тагила: четыре длинномерные фуры и МАЗ. Теперь, как только водитель доставит все необходимое до места назначения, начнется подготовка к следующей отправке.

Ранее мы сообщали, что в здании администрации Горноуральского городского округа организовали сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО.

Гуманитарную помощь бойцам на СВО собирают в школах Нижнего Тагила
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