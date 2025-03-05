Очередная партия гуманитарной помощи отправилась из Нижнего Тагила в зону СВО

Posted 5 марта, 16:47
Published 5 марта, 16:47
Modified 5 марта, 16:49
Updated 5 марта, 16:49
Груз собирали в экстренном порядке, поскольку ребята впервые после длительного перерыва вышли на связь и сообщили о том, что им нужны медикаменты и одежда.
Мальчики очень долго не связывались с нами. А во время звонка сказали, что у них закончилось вообще все. Мы быстро скооперировались, закупили и подготовили технику (машина, два мотоцикла «Урал» с люлькой и «одиночка»), различные препараты от простуды, обезболивающие, кровоостанавливающие, жгуты, аптечки первой необходимости, еду, в том числе домашние заготовки, печи, средства личной гигиены и маскировочные сети, — рассказала волонтер Екатерина Баринова.
Сопроводить отправку приехал глава МО Нижний Тагил Владислав Пинаев:
Традиционно с «Вместе мы силы. Жены Нижнего Тагила» в зону СВО отправляется очередная машина. С помощью всех неравнодушных предпринимателей, городских бюджетных учреждений уходит техника, гуманитарный груз. Это очень нужное и важное дело. Я благодарен всем и рад тому, что никто не опустил руки. Иногда кажется, что заканчиваются силы, финансовые возможности. Однако никто не отказался помогать, мы все продолжаем участвовать в подготовке и отправке грузов для наших ребят, которые находятся на передовой.
С начала 2025 года на передовую уже уехали 5 машин из Нижнего Тагила: четыре длинномерные фуры и МАЗ. Теперь, как только водитель доставит все необходимое до места назначения, начнется подготовка к следующей отправке.
Ранее мы сообщали, что в здании администрации Горноуральского городского округа организовали сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО.