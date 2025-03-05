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Posted 5 марта, 03:35

Published 5 марта, 03:35

Modified 5 марта, 03:37

Updated 5 марта, 03:37

В Свердловской области отец и двое детей погибли в пожаре

Отец и двое детей погибли во время пожара в поселке в Свердловской области

5 марта 2025, 03:35
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области.

В Свердловской области отец и двое детей погибли в пожаре

Отец и двое детей скончались во время пожара в доме в одном из поселков Свердловской области. Трехлетний мальчик и семилетняя девочка вместе с отцом находились дома, когда началось возгорание.

Трагедия произошла утром 5 марта в Серовском районе в поселке Пасынок. В СК по Свердловской области сообщили, что уже было возбуждено уголовное дело. Однако криминала в случившемся не усматривается. Предполагается, что возгорание началось из-за неправильного обращения с печью.

Пока точные причины смерти отца и детей неизвестны. Для их выяснения назначена экспертиза.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья воспитывает еще одного ребенка. В день трагедии он вместе с мамой уехал в Екатеринбург. Отец же вернулся с вахты. Отмечается, что он спиртное не употреблял.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле случился пожар на Ленинградском проспекте. Спасателям удалось вывести двоих детей.

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