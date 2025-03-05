Отец и двое детей погибли во время пожара в поселке в Свердловской области

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья воспитывает еще одного ребенка. В день трагедии он вместе с мамой уехал в Екатеринбург. Отец же вернулся с вахты. Отмечается, что он спиртное не употреблял.