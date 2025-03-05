Отец и двое детей погибли во время пожара в поселке в Свердловской области

Posted 5 марта, 03:35
Published 5 марта, 03:35
Modified 5 марта, 03:37
Updated 5 марта, 03:37
Трагедия произошла утром 5 марта в Серовском районе в поселке Пасынок. В СК по Свердловской области сообщили, что уже было возбуждено уголовное дело. Однако криминала в случившемся не усматривается. Предполагается, что возгорание началось из-за неправильного обращения с печью.
Пока точные причины смерти отца и детей неизвестны. Для их выяснения назначена экспертиза.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, семья воспитывает еще одного ребенка. В день трагедии он вместе с мамой уехал в Екатеринбург. Отец же вернулся с вахты. Отмечается, что он спиртное не употреблял.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле случился пожар на Ленинградском проспекте. Спасателям удалось вывести двоих детей.