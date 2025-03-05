Пассажир Кольцово пытался провезти в Екатеринбург 36 кг духов «для родственников»

Всего у него обнаружены 56 флаконов духов. Мужчина является жителем Челябинска. Он рассказал, что привез парфюмерию по просьбе родственников, якобы они отправляли ему фото в мессенджерах. С таможенными правилами пассажир не был знаком, а потому не знал, что надо заполнять декларацию, сообщили в Уральском управлении таможни.