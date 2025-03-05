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Posted 5 марта, 07:41

Published 5 марта, 07:41

Modified 5 марта, 07:43

Updated 5 марта, 07:43

В Екатеринбурге задержан пассажир при попытке провезти 36 кг духов из Дубая

Пассажир Кольцово пытался провезти в Екатеринбург 36 кг духов «для родственников»

5 марта 2025, 07:41
Фото: Уральское управление таможни.

В Екатеринбурге задержан пассажир при попытке провезти 36 кг духов из Дубая

В Кольцово таможенники задержали пассажира рейса из Дубая, который привез с собой 36 кг парфюмерии. 44-летний мужчина пытался пронести груз в Екатеринбург через «зеленый коридор».

Всего у него обнаружены 56 флаконов духов. Мужчина является жителем Челябинска. Он рассказал, что привез парфюмерию по просьбе родственников, якобы они отправляли ему фото в мессенджерах. С таможенными правилами пассажир не был знаком, а потому не знал, что надо заполнять декларацию, сообщили в Уральском управлении таможни.

По словам начальника поста таможни в Кольцово Сергея Боровика, количество и характер товара указывает на то, что приобретался он не для личного использования, а потому его надо декларировать. Теперь мужчине грозит штраф с возможной конфискацией.

Ранее в Екатеринбурге был задержан предприниматель в «зеленом коридоре». Он пытался провезти 3 тысячи флаконов духов.

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#Ирина Кирилова#Общество#Таможня#Декларация#Пассажир#Екатеринбург
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