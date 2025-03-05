Пассажир Кольцово пытался провезти в Екатеринбург 36 кг духов «для родственников»

Posted 5 марта, 07:41
Published 5 марта, 07:41
Modified 5 марта, 07:43
Updated 5 марта, 07:43
Всего у него обнаружены 56 флаконов духов. Мужчина является жителем Челябинска. Он рассказал, что привез парфюмерию по просьбе родственников, якобы они отправляли ему фото в мессенджерах. С таможенными правилами пассажир не был знаком, а потому не знал, что надо заполнять декларацию, сообщили в Уральском управлении таможни.
По словам начальника поста таможни в Кольцово Сергея Боровика, количество и характер товара указывает на то, что приобретался он не для личного использования, а потому его надо декларировать. Теперь мужчине грозит штраф с возможной конфискацией.
Ранее в Екатеринбурге был задержан предприниматель в «зеленом коридоре». Он пытался провезти 3 тысячи флаконов духов.