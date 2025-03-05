Пассажиры рейса Екатеринбург — Гоа застряли в Кольцово из-за сломанного самолета

Posted 5 марта, 09:24
Published 5 марта, 09:24
Modified 5 марта, 09:26
Updated 5 марта, 09:26
По словам одного из пассажиров, им пришлось час просидеть в самолете, который так и не смог взлететь. После этого пассажиры еще несколько часов сидели в аэропорту, а затем их разместили в отеле, пишет Ура.ру.
Вылет рейса был перенесен на 5 марта в 16:00. Утром стало известно, что воздушный транспорт сломался, из-за чего отправку маршрута перенесли.
Напомним, 25 февраля самолет, летевший из уральской столицы, экстренно приземлился в Москве из-за неполадок радиолокации.