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Posted 5 марта, 09:24

Published 5 марта, 09:24

Modified 5 марта, 09:26

Updated 5 марта, 09:26

Пассажиры рейса Екатеринбург — Гоа застряли в Кольцово из-за сломанного самолета

Пассажиры рейса Екатеринбург — Гоа застряли в Кольцово из-за сломанного самолета

5 марта 2025, 09:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге пассажиры не могут вылететь на Гоа из-за технических проблем с самолетом авиакомпании «Аэрофлот». Случай произошел ночью 5 марта 2025 года.

По словам одного из пассажиров, им пришлось час просидеть в самолете, который так и не смог взлететь. После этого пассажиры еще несколько часов сидели в аэропорту, а затем их разместили в отеле, пишет Ура.ру.

Вылет рейса был перенесен на 5 марта в 16:00. Утром стало известно, что воздушный транспорт сломался, из-за чего отправку маршрута перенесли.

Напомним, 25 февраля самолет, летевший из уральской столицы, экстренно приземлился в Москве из-за неполадок радиолокации.

Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Минеральных водах из-за непогоды
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#Авиарейс#Аэропорт#Екатеринбург#Инцидент
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