Почему перцы капризничают: как правильно поливать молодую рассаду

Posted 5 марта, 10:19
Published 5 марта, 10:19
Modified 5 марта, 10:21
Updated 5 марта, 10:21
Перцы — капризные растения, которые не терпят ни засухи, ни избытка влаги. Недостаток воды замедляет их рост, а переувлажнение может спровоцировать развитие опасных заболеваний, таких как «черная ночка». Чтобы рассада была здоровой, поливать ее нужно умеренно, следя за состоянием почвы.
Обычно в домашних условиях достаточно одного полива в неделю. Однако важно, чтобы вода промочила весь земляной ком. Если вы используете прозрачные стаканчики, это легко контролировать визуально.
Идеальная вода для полива — отстоянная, температурой 25–28 °С, — советует агроном Алексей Володихин.
Холодная вода может вызвать стресс у корней, а горячая — повредить их.
Отстаивать воду рекомендуется не менее суток. Это поможет избавиться от хлора и других примесей, которые могут навредить растениям. Также важно избегать использования жесткой воды, так как она может нарушить питательный баланс почвы.
Поливать перцы лучше утром, чтобы за день поверхность почвы в стаканчиках слегка подсохла. В противном случае увеличивается риск развития грибковых инфекций, — также отмечает Алексей Володихин.
Полив вечером допустим только в крайних случаях, но тогда нужно следить, чтобы вода не застаивалась в поддоне. Избыток влаги ночью может стать причиной загнивания корней.
Рыхление — важный этап ухода за рассадой перцев. После полива почва часто покрывается плотной коркой, которая препятствует доступу воздуха к корням. Без достаточного количества кислорода растения начинают испытывать стресс и медленнее развиваются.
Рыхлить землю нужно аккуратно, чтобы не повредить корни. Делать это следует, когда верхний слой почвы немного подсохнет. Глубина рыхления — около 1–2 см. Это простое действие значительно улучшит состояние рассады.
Чтобы не ошибиться с частотой полива, важно научиться определять потребности растений. Вот несколько признаков, указывающих на необходимость полива:
Если вы заметили эти признаки, не откладывайте полив. Однако помните, что лучше немного недолить, чем перелить — переувлажнение более опасно для перцев.