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Posted 5 марта, 10:19

Published 5 марта, 10:19

Modified 5 марта, 10:21

Updated 5 марта, 10:21

Перцы будут мощными, если весной правильно ухаживать за рассадой

Почему перцы капризничают: как правильно поливать молодую рассаду

5 марта 2025, 10:19
Фото: tagilcity.ru. Перцы будут мощными, если весной правильно ухаживать за рассадой

Агроном Володихин объяснил, как правильно поливать рассаду перцев

Рубрика
Дом и сад
Правильный полив — залог успешного выращивания рассады перцев. Растения могут погибнуть, если воды слишком много или слишком мало. Как найти баланс и обеспечить перцам идеальные условия для роста?

Почему важно соблюдать баланс при поливе

Перцы — капризные растения, которые не терпят ни засухи, ни избытка влаги. Недостаток воды замедляет их рост, а переувлажнение может спровоцировать развитие опасных заболеваний, таких как «черная ночка». Чтобы рассада была здоровой, поливать ее нужно умеренно, следя за состоянием почвы.

Обычно в домашних условиях достаточно одного полива в неделю. Однако важно, чтобы вода промочила весь земляной ком. Если вы используете прозрачные стаканчики, это легко контролировать визуально.

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Какую воду использовать для полива?

Идеальная вода для полива — отстоянная, температурой 25–28 °С, — советует агроном Алексей Володихин.

Холодная вода может вызвать стресс у корней, а горячая — повредить их.

Отстаивать воду рекомендуется не менее суток. Это поможет избавиться от хлора и других примесей, которые могут навредить растениям. Также важно избегать использования жесткой воды, так как она может нарушить питательный баланс почвы.

Когда лучше поливать рассаду?

Поливать перцы лучше утром, чтобы за день поверхность почвы в стаканчиках слегка подсохла. В противном случае увеличивается риск развития грибковых инфекций, — также отмечает Алексей Володихин.

Полив вечером допустим только в крайних случаях, но тогда нужно следить, чтобы вода не застаивалась в поддоне. Избыток влаги ночью может стать причиной загнивания корней.

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Зачем рыхлить почву после полива?

Рыхление — важный этап ухода за рассадой перцев. После полива почва часто покрывается плотной коркой, которая препятствует доступу воздуха к корням. Без достаточного количества кислорода растения начинают испытывать стресс и медленнее развиваются.

Рыхлить землю нужно аккуратно, чтобы не повредить корни. Делать это следует, когда верхний слой почвы немного подсохнет. Глубина рыхления — около 1–2 см. Это простое действие значительно улучшит состояние рассады.

Рассаду поливайте только отстоянной теплой водой, чтобы не погубить нежные корешки
Рассаду поливайте только отстоянной теплой водой, чтобы не погубить нежные корешки. Фото: Изображение от freepik

Как понять, что рассада нуждается в поливе?

Чтобы не ошибиться с частотой полива, важно научиться определять потребности растений. Вот несколько признаков, указывающих на необходимость полива:

  • Почва в стаканчиках стала сухой на ощупь.
  • Листья перцев начали слегка вянуть.
  • Растения выглядят менее упругими, чем обычно.

Если вы заметили эти признаки, не откладывайте полив. Однако помните, что лучше немного недолить, чем перелить — переувлажнение более опасно для перцев.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Почва#Рассада#Полив#Дом и сад#КЦ#Перцы#Уход за растениями#Алексей Володихин
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