Почему перцы капризничают: как правильно поливать молодую рассаду

Перцы — капризные растения, которые не терпят ни засухи, ни избытка влаги. Недостаток воды замедляет их рост, а переувлажнение может спровоцировать развитие опасных заболеваний, таких как «черная ночка». Чтобы рассада была здоровой, поливать ее нужно умеренно, следя за состоянием почвы.