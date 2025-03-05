Праздничный концерт «23+8» для педагогов Нижнего Тагила прошел в ГДДЮТ

Мероприятие, посвященное сразу двум событиям — Дню защитника Отечества и 8 Марта, — прошло во дворце детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле. С прошедшим и предстоящим праздниками поздравляли педагогические коллективы городских образовательных учреждений.

Первая часть концертной программы затронула тяжелые периоды жизни страны, связанные с боевыми действиями: Великую Отечественную, Афганскую, Чеченские войны и СВО. Пронзительные слова песен и стихов, проза из уст матерей, сестер и детей участников спецоперации несли единый смысл — веру в скорую победу: Мой сын ушел защищать страну, язык, историю, убеждения. Он постоянно находится в крайне опасных точках, а мы понимаем, как им всем нужна наша поддержка. Женщины Нижнего Тагила и Пригородного района, области и России, объединившись, плетут маскировочные сети, шьют защитные покрывала, изготавливают тактические носилки, отливают свечи, вяжут носки и многое другое. Все это для того, чтобы спасти жизни. Мы одна большая семья, мы в тылу, но мы вместе, плечом к плечу. Праздничный концерт «23+8» в Нижнем Тагиле . Фото: tagilcity.ru На праздник были приглашены ветераны, лидеры профсоюзных организаций, а также коллективы дошкольных и школьных образовательных учреждений. Начинала работу свою 25 лет назад в музыкальной школе. Мне всегда нравилось работать с детьми, в детском саду — еще больше. Детский коллектив — это всегда интересно. Особенно их восприятие происходящего. Когда мы начинали готовиться к мероприятиям, посвященным Великой Отечественной войне, было понятно, насколько им сложно, но они все это показывают настолько трогательно и всегда благодарят. Они проникаются этой темой, слушают молча. Понимают тяжелую и медленную музыку, хотя в нашей действительности все всегда происходит быстро, темп жизни тоже очень быстрый. Сейчас я руковожу уже коллективом детского сада, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru заведующая детским садом № 30 «Вишенка» — структурного подразделения МАДОУ «Радость» Нина Ставрова. Праздничный концерт «23+8» в Нижнем Тагиле . Фото: tagilcity.ru Глава МО Нижний Тагил Владислав Пинаев поздравил всех собравшихся и пожелал им дождаться родных и близких живыми и невредимыми с зоны СВО: Сегодня у нас очень трогательное мероприятие, и складывается ощущение, что мы уже отмечаем День Победы. 2025 год — Год защитника Отечества. Сейчас у нас новое поколение героев. Ребята ценой своей жизни защищают наши новые территории, освобождают их от современных фашистов. Знаете, тульские десантники с передовой недавно прислали нам видео с просьбой поздравить в городских соцсетях всех женщин с 8 Марта. Они хотят их поблагодарить за помощь. Это «берет за душу». Поздравляю всех мужчин с Днем защитника Отечества. Но и наших милых женщин тоже поздравляю с праздником Весны. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, счастьем и улыбками. Желаю вам большой-большой мужской любви. Глава МО Нижний Тагил Владислав Пинаев поздравил горожан с Днем защитника Отечества и 8 Марта . Фото: tagilcity.ru Ранее мы сообщали о повышенных выплатах ветеранам ВОВ к юбилею Победы в 2025 году. К 80-летнему юбилею Победы ветераны ВОВ в Нижнем Тагиле получат денежные выплаты Узнать подробнее