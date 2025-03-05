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Posted 5 марта, 11:27

Published 5 марта, 11:27

Modified 5 марта, 11:29

Updated 5 марта, 11:29

Предприятие в Свердловской области продолжает опасные выбросы в воздух

Предприятие в Свердловской области продолжает опасные выбросы в воздух

5 марта 2025, 11:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Выбросы
В Свердловской области предприятие «Уральская фольга» не выполнило вынесенное предписание из-за найденных нарушений.

Ранее выяснилось, что организация превышает допустимую норму выбросов опасных веществ в воздух. В связи с этим было направлено предписание о том, чтобы устранить нарушения, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Однако вскоре стало известно, что предприятие не выполнило предписание. В связи с этим его привлекли к административной ответственности.

Напомним, 18–25 февраля в Нижнем Тагиле был установлен режим НМУ в связи со смогом. В эти дни были зафиксированы превышения сероводорода.

Предприятие в Сысертском районе превышает норму опасных выбросов в воздух
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#Елизавета Зиборова#Экология#Свердловская область#Административная ответственность#Воздух#Предприятие#Выбросы#Нарушения#Предписание#Росприроднадзор#Екатеринбург
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