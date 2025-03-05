Предприятие в Свердловской области продолжает опасные выбросы в воздух

Posted 5 марта, 11:27
Published 5 марта, 11:27
Modified 5 марта, 11:29
Updated 5 марта, 11:29
Ранее выяснилось, что организация превышает допустимую норму выбросов опасных веществ в воздух. В связи с этим было направлено предписание о том, чтобы устранить нарушения, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.
Однако вскоре стало известно, что предприятие не выполнило предписание. В связи с этим его привлекли к административной ответственности.
Напомним, 18–25 февраля в Нижнем Тагиле был установлен режим НМУ в связи со смогом. В эти дни были зафиксированы превышения сероводорода.