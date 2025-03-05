Против «сухого закона» выступил депутат в Свердловской области

По его словам, во времена Горбачева люди все равно находили способы купить алкоголь и варили самогон. На данный момент самогонные аппараты легкодоступны и не запрещены. Кроме того, отсутствует и дефицит. Он уверен, что даже введение «сухого закона» не остановит граждан от употребления спиртного, рассказал Копытов в эфире ОТВ.