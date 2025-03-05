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Posted 5 марта, 06:04

Published 5 марта, 06:04

Modified 5 марта, 06:06

Updated 5 марта, 06:06

В Свердловской области депутат высказался против «сухого закона»

Против «сухого закона» выступил депутат в Свердловской области

5 марта 2025, 06:04
Фото: 1MI.

В Свердловской области депутат высказался против «сухого закона»

«Сухой закон» в Свердловской области вводить не планируется, так как люди в любом случае найдут способ приобретения алкоголя, заявил депутат регионального заксобрания Михаил Копытов.

По его словам, во времена Горбачева люди все равно находили способы купить алкоголь и варили самогон. На данный момент самогонные аппараты легкодоступны и не запрещены. Кроме того, отсутствует и дефицит. Он уверен, что даже введение «сухого закона» не остановит граждан от употребления спиртного, рассказал Копытов в эфире ОТВ.

Также он заявил, что против повышения возраста, при достижении которого можно покупать алкоголь, так как уже с 18 лет человек обладает полными правами гражданина. А вот вейпы депутат счел вредными для разума.

Ранее глава департамента образования Екатеринбурга высказалась против возвращения оценок за поведение в школах.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Алкоголь#Запрет#Продажа#Ограничение#18+#Екатеринбург
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