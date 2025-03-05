Против «сухого закона» выступил депутат в Свердловской области

Posted 5 марта, 06:04
Published 5 марта, 06:04
Modified 5 марта, 06:06
Updated 5 марта, 06:06
По его словам, во времена Горбачева люди все равно находили способы купить алкоголь и варили самогон. На данный момент самогонные аппараты легкодоступны и не запрещены. Кроме того, отсутствует и дефицит. Он уверен, что даже введение «сухого закона» не остановит граждан от употребления спиртного, рассказал Копытов в эфире ОТВ.
Также он заявил, что против повышения возраста, при достижении которого можно покупать алкоголь, так как уже с 18 лет человек обладает полными правами гражданина. А вот вейпы депутат счел вредными для разума.
Ранее глава департамента образования Екатеринбурга высказалась против возвращения оценок за поведение в школах.