Рассада по-московски: хитрый способ прорастить семена — сэкономите место и силы

Этот метод был придуман опытными садоводами для тех, кто ограничен в пространстве или хочет оптимизировать процесс выращивания рассады. Вместо множества емкостей используется компактная конструкция из полиэтиленовой пленки, туалетной бумаги и воды. Этот способ не только удобен, но и помогает сохранить здоровье корней при пересадке, рассказала опытный садовод, эксперт телеканала «Бобер» Ольга Платонова.