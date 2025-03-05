«Сокровища книжных полок» показывают в Нижнетагильском музее-заповеднике

Основой для создания фонда заводской библиотеки послужили издания, находившиеся при заводоуправлении, из московской библиотеки Н. А. Демидова и Выйского училища, а также из родового имения Демидовых Сан-Донато. Заводская библиотека по количеству книг и читателей смогла быстро превзойти даже губернские и уездные библиотеки. К 1917 году заводская библиотека насчитывала в своём фонде 17 тысяч книг. Размещалась библиотека на втором этаже демидовского лабораторного флигеля, где ныне находится историко-краеведческий музей.