«Сокровища книжных полок» показывают в Нижнетагильском музее-заповеднике

Posted 5 марта, 07:40
Published 5 марта, 07:40
Modified 5 марта, 07:42
Updated 5 марта, 07:42
Основой для создания фонда заводской библиотеки послужили издания, находившиеся при заводоуправлении, из московской библиотеки Н. А. Демидова и Выйского училища, а также из родового имения Демидовых Сан-Донато. Заводская библиотека по количеству книг и читателей смогла быстро превзойти даже губернские и уездные библиотеки. К 1917 году заводская библиотека насчитывала в своём фонде 17 тысяч книг. Размещалась библиотека на втором этаже демидовского лабораторного флигеля, где ныне находится историко-краеведческий музей.
В 1924 году эта книжная коллекция вошла в состав библиотеки Тагильского музея краеведения. С 1984 года краеведческая библиотека размещается в двухэтажном доме №6 по улице Уральской, который в первой половине 19 века принадлежал купцу Я. П. Всехвальному. В настоящее время в библиотечном фонде более 55 тысяч единиц хранения. Это книги по горному делу, металлургии, истории, краеведению, археологии, искусству.
На выставке «Сокровища книжных полок» представлены более 40 экспонатов из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Некоторые из них демонстрируются впервые, уникальны по содержанию и оформлению.
В первом разделе выставки посетителей знакомят с «анатомией» книги. Что такое титульный лист, форзац многие читатели, конечно, знают. Но что такое ляссе? Оказывается, в переводе с французского языка, это «тесьма, закладка». То, чего, увы, не хватает многим современным книгам.
Во втором разделе представлены «Самые, самые…» (книги) из коллекции музея-заповедника. Самая художественно оформленная- это «Месяцелов» (святцы) первой половины 19 века. Эта книга с цветными миниатюрами, буквицами, золотым обрезом. «Евангелие» 1898 года -самая изящная книга в декоративном переплёте-окладе, изготовленного из медного сплава. «Требник» 1623 года — самая старинная книга.
«Псалтырь» 1874–1875 годов — самая защищённая книга: специальные застёжки защищают крышку переплёта от деформации, а книжный блок-от попадания пыли и грязи. «Апостол толковый» 1887 года — самая тяжёлая книга. Её вес — девять килограммов 400 граммов. Рядом — десятикилограммовая килограммовая гиря 19 века и собрание узаконений и распоряжений правительства за первое полугодие 1896 года. Это самая толстая книга, в которой 2914 страниц.
На выставке можно увидеть редкие издания из фондов библиотеки, изготовленные на разных этапах развития издательского искусства. Кроме этого, посетители выставки могут познакомиться с электронным каталогом книг из личных библиотек Демидовых и библиотеки Нижнетагильских заводов, которые представлены на сайте Нижнетагильского музея — заповедника «Горнозаводской Урал» в разделе «Демидовская библиотека».