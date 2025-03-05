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Posted 5 марта, 07:40

Published 5 марта, 07:40

Modified 5 марта, 07:42

Updated 5 марта, 07:42

«Сокровища книжных полок» показывают в Нижнетагильском музее-заповеднике

«Сокровища книжных полок» показывают в Нижнетагильском музее-заповеднике

5 марта 2025, 07:40
Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru.
Выставку приурочили к 170-летию краеведческой библиотеки — одной из старейших на Урале. Она стала преемницей Нижнетагильской заводской библиотеки, созданной по распоряжению управляющего заводами Нижнетагильского горнозаводского округа А. Н. Карамзина.

Основой для создания фонда заводской библиотеки послужили издания, находившиеся при заводоуправлении, из московской библиотеки Н. А. Демидова и Выйского училища, а также из родового имения Демидовых Сан-Донато. Заводская библиотека по количеству книг и читателей смогла быстро превзойти даже губернские и уездные библиотеки. К 1917 году заводская библиотека насчитывала в своём фонде 17 тысяч книг. Размещалась библиотека на втором этаже демидовского лабораторного флигеля, где ныне находится историко-краеведческий музей.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

В 1924 году эта книжная коллекция вошла в состав библиотеки Тагильского музея краеведения. С 1984 года краеведческая библиотека размещается в двухэтажном доме №6 по улице Уральской, который в первой половине 19 века принадлежал купцу Я. П. Всехвальному. В настоящее время в библиотечном фонде более 55 тысяч единиц хранения. Это книги по горному делу, металлургии, истории, краеведению, археологии, искусству.

На выставке «Сокровища книжных полок» представлены более 40 экспонатов из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Некоторые из них демонстрируются впервые, уникальны по содержанию и оформлению.

В первом разделе выставки посетителей знакомят с «анатомией» книги. Что такое титульный лист, форзац многие читатели, конечно, знают. Но что такое ляссе? Оказывается, в переводе с французского языка, это «тесьма, закладка». То, чего, увы, не хватает многим современным книгам.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Во втором разделе представлены «Самые, самые…» (книги) из коллекции музея-заповедника. Самая художественно оформленная- это «Месяцелов» (святцы) первой половины 19 века. Эта книга с цветными миниатюрами, буквицами, золотым обрезом. «Евангелие» 1898 года -самая изящная книга в декоративном переплёте-окладе, изготовленного из медного сплава. «Требник» 1623 года — самая старинная книга.

«Псалтырь» 1874–1875 годов — самая защищённая книга: специальные застёжки защищают крышку переплёта от деформации, а книжный блок-от попадания пыли и грязи. «Апостол толковый» 1887 года — самая тяжёлая книга. Её вес — девять килограммов 400 граммов. Рядом — десятикилограммовая килограммовая гиря 19 века и собрание узаконений и распоряжений правительства за первое полугодие 1896 года. Это самая толстая книга, в которой 2914 страниц.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

На выставке можно увидеть редкие издания из фондов библиотеки, изготовленные на разных этапах развития издательского искусства. Кроме этого, посетители выставки могут познакомиться с электронным каталогом книг из личных библиотек Демидовых и библиотеки Нижнетагильских заводов, которые представлены на сайте Нижнетагильского музея — заповедника «Горнозаводской Урал» в разделе «Демидовская библиотека».

#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Музей#История#Экскурсия#Краеведческий музей#Екатеринбург#Исторические здания
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