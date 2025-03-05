tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 13:47

Published 5 марта, 13:47

Modified 5 марта, 13:50

Updated 5 марта, 13:50

Сотрудник склада ГСМ завода в Свердловской области отдал «инкассатору» более 5 млн

Сотрудник склада ГСМ завода в Свердловской области отдал «инкассатору» более 5 млн

5 марта 2025, 13:47
Фото: 1MI.
В Свердловской области 70-летний сотрудник склада на предприятии гражданской авиации отдал афериста более пяти миллионов рублей.

С пенсионером связались неизвестные с помощью мессенджера и сообщили, что во время ревизии на предприятии были выявлены недочеты по фальшивым бланкам с подписью руководителя склада, пишет «КП-Екатеринбург».

Затем свердловчанину позвонили якобы из «Росинфомониторинга» и предупредили, что его деньги могут уйти в пользу ВСУ и попросили все свои накопления передать «инкассатору» в пакете, на котором должна быть надпись «Полет». Мужчина выполнил все указания злоумышленников.

В полиции возбуждено уголовное дело.

Напомним, девушка в Екатеринбурге отдала мошенникам деньги и украшения на шесть миллионов рублей.

Мошенники чуть не оставили без квартиры пенсионерку в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьница в Екатеринбурге отдала мошенникам почти полмиллионаЖитель Екатеринбурга продавал в интернете несуществующие автозапчасти в ХМАО8 мужчин в Сысерти отправятся в тюрьму за убийство человека в бильярдной
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Пенсионер#Криминал#Мошенничество#Обман#ЧП#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика