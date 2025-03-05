Сотрудник склада ГСМ завода в Свердловской области отдал «инкассатору» более 5 млн

Затем свердловчанину позвонили якобы из «Росинфомониторинга» и предупредили, что его деньги могут уйти в пользу ВСУ и попросили все свои накопления передать «инкассатору» в пакете, на котором должна быть надпись «Полет». Мужчина выполнил все указания злоумышленников.