Сотрудник склада ГСМ завода в Свердловской области отдал «инкассатору» более 5 млн

Posted 5 марта, 13:47
Published 5 марта, 13:47
Modified 5 марта, 13:50
Updated 5 марта, 13:50
С пенсионером связались неизвестные с помощью мессенджера и сообщили, что во время ревизии на предприятии были выявлены недочеты по фальшивым бланкам с подписью руководителя склада, пишет «КП-Екатеринбург».
Затем свердловчанину позвонили якобы из «Росинфомониторинга» и предупредили, что его деньги могут уйти в пользу ВСУ и попросили все свои накопления передать «инкассатору» в пакете, на котором должна быть надпись «Полет». Мужчина выполнил все указания злоумышленников.
В полиции возбуждено уголовное дело.