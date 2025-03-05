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Posted 5 марта, 14:33

Published 5 марта, 14:33

Modified 5 марта, 14:35

Updated 5 марта, 14:35

Жителю Нижнего Тагила мошенница продала фейковые билеты в театр

Тагильчанин повелся на знакомство и отдал деньги за фейковые билеты в театр

5 марта 2025, 14:33
Фото: 1MI.

Жителю Нижнего Тагила мошенница продала фейковые билеты в театр

Тагильчанин познакомился с девушкой в интернете, а та пригласила его в театр на свидание. Она скинула ссылку для оплаты билетов. Деньги 39-летний мужчина заплатил, но билеты так и не появились. Мошенница пропала сразу после получения денежных средств.

39-летнему тагильчанину отправила сообщения в социальных сетях девушка. Она предложила познакомиться, на что получила утвердительный ответ. По ходу общения якобы тагильчанка предложила мужчине сходить на спектакль и отправила ссылку на оплату билетов, что он и сделал, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

На сайте его ждало поле для ввода данных карты. Тагильчанин без сомнений ввел нужную информацию, но билетов так и не получил. После звонка в службу поддержку стало ясно, что это была мошенническая афера. На другом конце трубки ему предложили повторить операцию оплаты, после чего и переписка с девушкой, и ссылка на покупку билетов исчезли.

Ранее житель Екатеринбурга потерял около миллиона рублей после поисков девушки на сайте знакомств.

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