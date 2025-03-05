Тагильчанин повелся на знакомство и отдал деньги за фейковые билеты в театр

На сайте его ждало поле для ввода данных карты. Тагильчанин без сомнений ввел нужную информацию, но билетов так и не получил. После звонка в службу поддержку стало ясно, что это была мошенническая афера. На другом конце трубки ему предложили повторить операцию оплаты, после чего и переписка с девушкой, и ссылка на покупку билетов исчезли.