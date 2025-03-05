Тагильчанин повелся на знакомство и отдал деньги за фейковые билеты в театр

Posted 5 марта, 14:33
Published 5 марта, 14:33
Modified 5 марта, 14:35
Updated 5 марта, 14:35
39-летнему тагильчанину отправила сообщения в социальных сетях девушка. Она предложила познакомиться, на что получила утвердительный ответ. По ходу общения якобы тагильчанка предложила мужчине сходить на спектакль и отправила ссылку на оплату билетов, что он и сделал, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
На сайте его ждало поле для ввода данных карты. Тагильчанин без сомнений ввел нужную информацию, но билетов так и не получил. После звонка в службу поддержку стало ясно, что это была мошенническая афера. На другом конце трубки ему предложили повторить операцию оплаты, после чего и переписка с девушкой, и ссылка на покупку билетов исчезли.