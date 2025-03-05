У бенефициара компании в Екатеринбурге отобрали BMW в счет погашения крупного долга

Posted 5 марта, 14:53
Published 5 марта, 14:53
Modified 5 марта, 14:55
Updated 5 марта, 14:55
Несколько лет назад Слободчиков приобрел автомобиль за три миллиона рублей. Два года назад у екатеринбуржца образовалась большая задолженность по займу. Машину могли отобрать приставы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Тогда мужчина приобрел новые номера на машину от такой же модели BMW, который разбился в смертельной аварии в Ленобласти. Несколько дней назад приставы обнаружили автомобиль и забрали его.