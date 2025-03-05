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Posted 5 марта, 14:53

Published 5 марта, 14:53

Modified 5 марта, 14:55

Updated 5 марта, 14:55

У бенефициара компании в Екатеринбурге отобрали BMW в счет погашения крупного долга

У бенефициара компании в Екатеринбурге отобрали BMW в счет погашения крупного долга

5 марта 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
У бенефициара компании «СВ-Арт» Константина Слободчикова в Екатеринбурге забрали иномарку BMW в счет погашения долга в размере 15 миллионов рублей.

Несколько лет назад Слободчиков приобрел автомобиль за три миллиона рублей. Два года назад у екатеринбуржца образовалась большая задолженность по займу. Машину могли отобрать приставы, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Тогда мужчина приобрел новые номера на машину от такой же модели BMW, который разбился в смертельной аварии в Ленобласти. Несколько дней назад приставы обнаружили автомобиль и забрали его.

Напомним, у жителя Асбеста конфисковали автомобиль из-за вождения в нетрезвом виде.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Бизнесмен#Автомобиль#Обман#Долг#Задолженность#Приставы#BMW#Екатеринбург
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