Уголовное дело возбуждено из-за брошенного на морозе младенца в Нижнем Тагиле

Posted 5 марта, 03:38
Published 5 марта, 03:38
Modified 5 марта, 06:36
Updated 5 марта, 06:36
По информации следователей, неизвестный оставил ребенка на морозе ранним утром. Предполагается, что он планировал лишить его жизни.
Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, полиция ведет поиски родителей. Младенец был обнаружен утром 4 марта мужчиной. Он вышел из дома и увидел подозрительный сверток. Тагильчанин его развернул и увидел ребенка. Мужчина сразу занес его в тепло и вызвал скорую помощь. Врачи и сообщили в полицию.
На данный момент сотрудники полиции обходят дома поквартирно и опрашивают граждан. Также просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Предполагается, что новорожденного мог оставить неизвестный мужчина. Его личность устанавливается.
Ранее в Екатеринбурге отец тайно увел ребенка от матери. С бывшей супругой мужчина не может договориться, с кем будет проживать их совместная дочь.