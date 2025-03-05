tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 03:38

Published 5 марта, 03:38

Modified 5 марта, 06:36

Updated 5 марта, 06:36

В Нижнем Тагиле возбуждено дело из-за брошенного на морозе младенца

Уголовное дело возбуждено из-за брошенного на морозе младенца в Нижнем Тагиле

5 марта 2025, 03:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле возбуждено дело из-за брошенного на морозе младенца

Уголовное дело за покушение на убийство новорожденного возбуждено в Нижнем Тагиле после того, как на лавочке около одного из домов, был обнаружен сверток с младенцем.

По информации следователей, неизвестный оставил ребенка на морозе ранним утром. Предполагается, что он планировал лишить его жизни.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, полиция ведет поиски родителей. Младенец был обнаружен утром 4 марта мужчиной. Он вышел из дома и увидел подозрительный сверток. Тагильчанин его развернул и увидел ребенка. Мужчина сразу занес его в тепло и вызвал скорую помощь. Врачи и сообщили в полицию.

На данный момент сотрудники полиции обходят дома поквартирно и опрашивают граждан. Также просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Предполагается, что новорожденного мог оставить неизвестный мужчина. Его личность устанавливается.

Ранее в Екатеринбурге отец тайно увел ребенка от матери. С бывшей супругой мужчина не может договориться, с кем будет проживать их совместная дочь.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Поиск#Криминал#Розыск#Младенец#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика