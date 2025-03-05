Уголовное дело возбуждено из-за брошенного на морозе младенца в Нижнем Тагиле

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, полиция ведет поиски родителей. Младенец был обнаружен утром 4 марта мужчиной. Он вышел из дома и увидел подозрительный сверток. Тагильчанин его развернул и увидел ребенка. Мужчина сразу занес его в тепло и вызвал скорую помощь. Врачи и сообщили в полицию.