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Posted 5 марта, 11:00

Published 5 марта, 11:00

Modified 5 марта, 11:03

Updated 5 марта, 11:03

В Екатеринбурге найден пропавший 8-летний мальчик

В Екатеринбурге прекращены поиски пропавшего 8-летнего мальчика

5 марта 2025, 11:00
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге найден пропавший 8-летний мальчик

8-летний Максим Детков, который пропал 4 марта 2025 года в Екатеринбурге найден. По предварительным данным, с ребенком все в порядке.

Почти сутки полиция и волонтеры разыскивали 8-летнего школьника, который 4 марта ушел с бабушкой в торговый центр и пропал.

Ребенка удалось отыскать, в том числе и по записям с камер видеонаблюдения. На них видно, что мальчик без обуви гуляет по ТЦ с неким молодым человеком, которого тоже доставили в отделение полиции, пишет Е1.

Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении школьника не совершалось.

Напомним, что в Нижнем Тагиле разыскиваются родители или родственники новорожденного мальчика, который был оставлен в мороз на скамейке у дома на улице Красноармейской. Малыша спасли и доставили в реанимацию. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Волонтеры и полиция в Екатеринбурге ищут 16-летнюю девочку-подростка
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