В Екатеринбурге прекращены поиски пропавшего 8-летнего мальчика

Posted 5 марта, 11:00
Published 5 марта, 11:00
Modified 5 марта, 11:03
Updated 5 марта, 11:03
Почти сутки полиция и волонтеры разыскивали 8-летнего школьника, который 4 марта ушел с бабушкой в торговый центр и пропал.
Ребенка удалось отыскать, в том числе и по записям с камер видеонаблюдения. На них видно, что мальчик без обуви гуляет по ТЦ с неким молодым человеком, которого тоже доставили в отделение полиции, пишет Е1.
Предварительно установлено, что никаких противоправных действий в отношении школьника не совершалось.
Напомним, что в Нижнем Тагиле разыскиваются родители или родственники новорожденного мальчика, который был оставлен в мороз на скамейке у дома на улице Красноармейской. Малыша спасли и доставили в реанимацию. Медикам удалось стабилизировать его состояние.