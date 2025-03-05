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Posted 5 марта, 06:30

Published 5 марта, 06:30

Modified 5 марта, 16:15

Updated 5 марта, 16:15

В Европе цены на электричество упали до отрицательных значений

5 марта 2025, 06:30
В некоторых странах Европы цены на электроэнергию упали до отрицательных значений из-за увеличения объемов генерации солнечной энергии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным европейского энергетического рынка EpexSpot SE, дневная электроэнергия с 13:00 до 14:00 в Германии торговалась на уровне -17,73 евро за мегаватт-час. Также ниже нуля упали цены в Нидерландах и Бельгии, пишет 360.ru.

Отрицательные цены все чаще появляются по всей Европе, так как сеть все больше наполняют возобновляемые источники энергии, а произведенная электроэнергия превышает потребление.

Авторы статьи отметили, что отрицательные цены вызывают беспокойство у инвесторов из-за потенциально снижения прибыли, в то время как для потребителей являются преимуществом.

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