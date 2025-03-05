В Европе цены на электричество упали до отрицательных значений

Posted 5 марта, 06:30
Published 5 марта, 06:30
Modified 5 марта, 16:15
Updated 5 марта, 16:15
По данным европейского энергетического рынка EpexSpot SE, дневная электроэнергия с 13:00 до 14:00 в Германии торговалась на уровне -17,73 евро за мегаватт-час. Также ниже нуля упали цены в Нидерландах и Бельгии, пишет 360.ru.
Отрицательные цены все чаще появляются по всей Европе, так как сеть все больше наполняют возобновляемые источники энергии, а произведенная электроэнергия превышает потребление.
Авторы статьи отметили, что отрицательные цены вызывают беспокойство у инвесторов из-за потенциально снижения прибыли, в то время как для потребителей являются преимуществом.