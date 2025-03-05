В Европе цены на электричество упали до отрицательных значений

По данным европейского энергетического рынка EpexSpot SE, дневная электроэнергия с 13:00 до 14:00 в Германии торговалась на уровне -17,73 евро за мегаватт-час. Также ниже нуля упали цены в Нидерландах и Бельгии, пишет 360.ru.