В первый месяц года по ОМС провели 245 тысяч рентгенов и флюорографий с помощью ИИ

Ольга Царева обращает внимание, что сейчас усиливается тенденция к расширению возможностей применения систем поддержки принятия врачебных решений. Стоит отметить, что в январе 2025 года объем маммографических исследований с применением ИИ в амбулаторных условиях приблизился к отметке в 90 тысяч исследований, что на 37% превышает аналогичные данные по итогам прошлого года.