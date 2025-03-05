В первый месяц года по ОМС провели 245 тысяч рентгенов и флюорографий с помощью ИИ

Posted 5 марта, 17:02
Published 5 марта, 17:02
Modified 5 марта, 17:03
Updated 5 марта, 17:03
Как сообщает ria.ru, также в январе 2025 года в 10 субъектах России использовали искусственный интеллект для как минимум 15 тысяч исследований методом компьютерной томографии грудной клетки. Такие данные привела заместитель председателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева, которая стала спикером круглого стола «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество».
В программе государственных гарантий прописаны средние нормативы финансового обеспечения ряда исследований в системе ОМС с учетов расходов, вызванных применением медицинских изделий с использованием ИИ.
С 2025 года, помимо маммографии, финансирование применения систем поддержки принятия врачебных решений дополнительно выделено для рентгенографии, флюорографии, компьютерной томографии органов грудной клетки.
В течение прошлого года проведение и ведение статистики по маммографии с применением ИИ осуществлялось в 30 регионах РФ. Объем предоставленных услуг побил отметку в один миллион случаев, речь идет об общей сумме в 360 миллионов рублей.
Ольга Царева обращает внимание, что сейчас усиливается тенденция к расширению возможностей применения систем поддержки принятия врачебных решений. Стоит отметить, что в январе 2025 года объем маммографических исследований с применением ИИ в амбулаторных условиях приблизился к отметке в 90 тысяч исследований, что на 37% превышает аналогичные данные по итогам прошлого года.
Помимо этого, она заявила, что расшифровка исследований — это далеко не единственный способ использования искусственного интеллекта в медицине. В 2023 и 2024 годах в ряде субъектов РФ в пилотном режиме запускался проект по мониторингу состояния здоровья пациентов с использованием дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов — персональных медицинских помощников.
Данная инициатива была запущена для сбора и систематизации стандартизированных сведений о здоровье человека в единой базе, в которой лечащий врач может увидеть данные любого пациента, и, таким образом, ему не придется отдельно изучать дневник наблюдений.
Зампред ФОМС утверждает, что собранная в единую систему информация, обработанная с использованием ИИ, предоставит лечащему врачу возможность оперативно принимать меры в ответ на клинически значимое отклонение показателей больного и предупреждать развитие осложнений, а пациенту при этом будут вовремя предоставлять требующуюся медицинскую помощь.