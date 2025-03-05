В Почте России рассказали о модернизации в 2024 году сельских почтовых отделений

Posted 5 марта, 15:30
Published 5 марта, 15:30
Modified 5 марта, 15:30
Updated 5 марта, 15:30
В 2024 году компания модернизировала более 750 объектов в рамках этой инициативы, пишут «Новые Известия».
Главная цель программы — поэтапное обновление и улучшение работы почтовых отделений в селах и труднодоступных территориях к 2030 году. Модернизация осуществляется по двум основным направлениям: создание более комфортных условий для работников и расширение спектра услуг для местного населения, пишет newizv.ru.
В ходе реновации проводились как работы по обновлению внутренних интерьеров, так и улучшению внешнего облика зданий. В рамках программы также были заменены системы отопления, установлены видеонаблюдение, пожарная сигнализация, а также климат-контроль и кондиционеры. В случаях, когда старые здания находились в плохом состоянии и восстановление было экономически нецелесообразным, возводились новые сооружения с применением современных строительных материалов.
Генеральный директор Почты России Михаил Волков подчеркнул, что, учитывая огромные размеры страны, Почта России выполняет не только функции оператора связи, но и служит важным социальным институтом, объединяющим людей и обеспечивающим им доступ к информации и необходимым услугам в повседневной жизни. Он отметил, что для многих жителей сельских районов почтовое отделение становится «окном» в мир современных технологий и услуг. Модернизация почтовых офисов — это не просто улучшение материально-технической базы, но и возможность для жителей сел получать услуги на уровне городских стандартов.
В обновленных почтовых отделениях теперь доступен широкий ассортимент полезных сервисов. Созданы специальные зоны — уголки здоровья, где посетители могут бесплатно использовать медицинское оборудование для измерения давления или температуры тела. Кроме того, в некоторых офисах установлены компьютеры, предоставляющие пользователям возможность самостоятельно получать доступ к важным онлайн-ресурсам, таким как портал госуслуг, сайт Социального фонда России и платформы для поиска работы.