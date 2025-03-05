В Почте России рассказали о модернизации в 2024 году сельских почтовых отделений

Генеральный директор Почты России Михаил Волков подчеркнул, что, учитывая огромные размеры страны, Почта России выполняет не только функции оператора связи, но и служит важным социальным институтом, объединяющим людей и обеспечивающим им доступ к информации и необходимым услугам в повседневной жизни. Он отметил, что для многих жителей сельских районов почтовое отделение становится «окном» в мир современных технологий и услуг. Модернизация почтовых офисов — это не просто улучшение материально-технической базы, но и возможность для жителей сел получать услуги на уровне городских стандартов.