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Posted 5 марта, 15:30

Published 5 марта, 15:30

Modified 5 марта, 15:30

Updated 5 марта, 15:30

В Почте России рассказали о модернизации в 2024 году сельских почтовых отделений

В Почте России рассказали о модернизации в 2024 году сельских почтовых отделений

5 марта 2025, 15:30
Фото: пресс-службы Почты России.
Почта России продолжает реализацию своей программы по модернизации отделений, расположенных в сельских районах. За последние три года было успешно обновлено свыше 3200 почтовых отделений в селах и удаленных районах Российской Федерации.

В 2024 году компания модернизировала более 750 объектов в рамках этой инициативы, пишут «Новые Известия».

Главная цель программы — поэтапное обновление и улучшение работы почтовых отделений в селах и труднодоступных территориях к 2030 году. Модернизация осуществляется по двум основным направлениям: создание более комфортных условий для работников и расширение спектра услуг для местного населения, пишет newizv.ru.

В ходе реновации проводились как работы по обновлению внутренних интерьеров, так и улучшению внешнего облика зданий. В рамках программы также были заменены системы отопления, установлены видеонаблюдение, пожарная сигнализация, а также климат-контроль и кондиционеры. В случаях, когда старые здания находились в плохом состоянии и восстановление было экономически нецелесообразным, возводились новые сооружения с применением современных строительных материалов.

Генеральный директор Почты России Михаил Волков подчеркнул, что, учитывая огромные размеры страны, Почта России выполняет не только функции оператора связи, но и служит важным социальным институтом, объединяющим людей и обеспечивающим им доступ к информации и необходимым услугам в повседневной жизни. Он отметил, что для многих жителей сельских районов почтовое отделение становится «окном» в мир современных технологий и услуг. Модернизация почтовых офисов — это не просто улучшение материально-технической базы, но и возможность для жителей сел получать услуги на уровне городских стандартов.

В обновленных почтовых отделениях теперь доступен широкий ассортимент полезных сервисов. Созданы специальные зоны — уголки здоровья, где посетители могут бесплатно использовать медицинское оборудование для измерения давления или температуры тела. Кроме того, в некоторых офисах установлены компьютеры, предоставляющие пользователям возможность самостоятельно получать доступ к важным онлайн-ресурсам, таким как портал госуслуг, сайт Социального фонда России и платформы для поиска работы.

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