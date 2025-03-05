Водитель автомобиля в Камышлове не заметил пешехода и сбил его

Posted 5 марта, 06:20
Published 5 марта, 06:20
Modified 5 марта, 06:22
Updated 5 марта, 06:22
Горожанин шел по пешеходному переходу, на котором нет светофора. В этот момент пешехода сбил автомобилист, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавшего отвезли в клинику. Врачи после осмотра не стали его госпитализировать. Водитель рассказал, что он не увидел человека на дороге, так как на его одежде не было светоотражателей. В отношении автомобилиста возбуждено дело за то, что он не пропустил пешехода.