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Posted 5 марта, 06:20

Published 5 марта, 06:20

Modified 5 марта, 06:22

Updated 5 марта, 06:22

Водитель автомобиля в Камышлове не заметил пешехода и сбил его

Водитель автомобиля в Камышлове не заметил пешехода и сбил его

5 марта 2025, 06:20
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Камышлове водитель автомобиля Lada Priora сбил человека на улице Энгельса. ДТП случилось вечером 4 марта 2025 года.

Горожанин шел по пешеходному переходу, на котором нет светофора. В этот момент пешехода сбил автомобилист, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавшего отвезли в клинику. Врачи после осмотра не стали его госпитализировать. Водитель рассказал, что он не увидел человека на дороге, так как на его одежде не было светоотражателей. В отношении автомобилиста возбуждено дело за то, что он не пропустил пешехода.

Напомним, 3 марта водитель легковой машины сбила пешехода на Уральской улице.

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