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Posted 5 марта, 09:02

Published 5 марта, 09:02

Modified 5 марта, 09:04

Updated 5 марта, 09:04

В Нижнем Тагиле вонючая река растеклась по садам на Вагонке

Вонючая река разлилась в садах на Вагонке в Нижнем Тагиле

5 марта 2025, 09:02
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле вонючая река растеклась по садам на Вагонке

В коллективном саду «Лесной» на Вагонке в Нижнем Тагиле разлилась вонючая река. Садоводы периодически вместе с урожаем собирали с грядок рыбу. Теперь же вода угрожает не только участкам, но и питьевому водоему.

Запах от реки похож на канализационный. Местный житель Иван планировал остаться в саду на постоянное проживание, но теперь переживает, что не стоит переезжать с младенцем в такие условия, сообщает «Телекон-ТВ».

По словам Ивана, от его дома до речки 10 метров. Запах стоит очень сильный, что на улицу выйти невозможно.

По словам местных жителей, ранее там действительно текла река Белая Ватиха. Еще один местный житель Григорий отмечает, что во время дождей река растекается. Тогда на грядках оказывается рыба, которую собирают кошки.

По словам председателя сада Виктора Эннса, река впадает в Исинскую речку, которая, в свою очередь, впадает в Салду. С этого пруда людям поступает питьевая вода.

Река течет и по саду «Трест-88». Откуда идет вода неизвестно. В «Водоканал-НТ» рассказали, что уже проводилось выездное совещание по этому поводу. В администрации города уточнили, что «Горэнерго» провели проверку своих сетей, но так как имеется запах канализации, значит это, вероятнее всего, ответственность «Водоканала».

Компания тоже проверяет свои сети на предмет утечек, которые могли попасть в ливневую канализацию. Однако пока результатов нет. Проверку также проведет и прокуратура.

Ранее стоки разлились в Академическом районе Екатеринбурга.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Экология#Река#Запах#Сады#Екатеринбург#Стоки
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