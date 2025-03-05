Вонючая река разлилась в садах на Вагонке в Нижнем Тагиле

Река течет и по саду «Трест-88». Откуда идет вода неизвестно. В «Водоканал-НТ» рассказали, что уже проводилось выездное совещание по этому поводу. В администрации города уточнили, что «Горэнерго» провели проверку своих сетей, но так как имеется запах канализации, значит это, вероятнее всего, ответственность «Водоканала».